Vestel, Elektrikli Şarj İstasyonlarını Almanya'ya Gönderiyor

Türkiye'nin teknoloji devlerinden Vestel, Almanya'da ev ve yollara 28 binden fazla elektrik motorlu araç şarj istasyonu koyan E.ON ile dev bir ihracat anlaşması yaptı. Vestel, bu anlaşma kapsamında ürettiği elektrikli şarj istasyonlarını Almanya'ya gönderecek.

Otomotiv dünyasındaki elektrik dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Gerek sektöre yeni girmiş olan isimler gerekse otomotiv sektörünün kurallarını yazan devler, içten yanmalı motorlar yerine hibrit ve doğrudan elektrik motoruna sahip olan araçlar üretiyorlar. Ancak bu durum, bazı yeni sorunlara yol açıyor.

Elektrik motorlu araçların en büyük sorunları, tahmin edebileceğiniz üzere şarj istasyonlarının yetersizliği. Tüm ülkeler, giderek yaygınlaşan elektrik motorlu araçların şarj olabilmesini sağlayan istasyonların sayısını artırabilmek için hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumdalar. Bu bağlamda; söz konusu meseleye yoğunlaşmış olan şirketlerden bir tanesi de Vestel. Şirket bir süredir, elektrikli şarj istasyonları geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Vestel, Almanya'ya elektrikli şarj istasyonları ihraç edecek:

Vestel, özellikle de son birkaç yıldır elektrikli şarj istasyonlarına önem verdi. Hatta şirketin piyasaya sürmüş olduğu bazı şarj istasyonları hali hazırda kullanılıyor. Yaşanan son gelişme ise Vestel'in bu konuda yeni bir adım attığını gözler önüne seriyor. Öyle ki Vestel, Almanya'ya elektrikli şarj istasyonu ihraç edecek.

Edinilen bilgilere göre Vestel, Almanya genelindeki ev ve yollarda 28 bin şarj istasyonu bulunan E.ON isimli şirket ile dev bir ihracat anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Vestel, ürettiği elektrikli şarj istasyonlarını Almanya'ya gönderecek. E.ON da bu şarj istasyonları ile Almanya sınırlarındaki varlığını genişletecek.