Koronavirüs salgını nedeniyle fabrikasını kapatan firmaların arasına Vestel de dahil oldu. Teknoloji şirketi, Avrupa'dan gelen siparişlerin ertelenmesi üzerine üretime bir hafta ara vereceğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve kısa sürede pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs (COVID-19), 2020’nin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dört bir kıtada hayatı felç eden salgın, hemen her sektöre büyük bir darbe indirdi. Dünyanın dört bir yanına ürün ihraç eden pek çok şirket, vaka sayılarındaki olağanüstü artış nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı.

Şimdi, üretime ara veren firmaların arasına Vestel de katılıyor. Televizyondan akıllı telefona, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün gamına sahip olan teknoloji şirketi, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yazılı bir açıklama yapan Vestel, gerekçe olarak ana pazarı olan Avrupa'dan gelen siparişlerin ertelenmesini gösterdi. Vestel’in dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa’nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart–5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir”

Öte yandan, Türkiye’de üretime ara veren tek şirket Vestel değil. Daha önce Toyota, Oyak Renault ve Ford Otosan gibi Türkiye’de üretim yapan büyük otomotiv firmaları da koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı.