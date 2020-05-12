VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finali: 1907 Fenerbahçe vs IW Wildcats

VFŞL 2020 Kış Mevsimi finalinde 1907 Fenerbahçe ve fastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Peki seride neler oldu, hangi takım neler yaptı? Serinin en önemli anları hangileriydi? Sizler için hem serinin önemli anlarını bir araya getirip analiz ettik, hem de iki takımın final aşamasına kadar nasıl geldiğini anlattık.

Espor dünyasının ülkemizdeki en gözde turnuvalarından birisi Vodafone Freezone Şampiyonlar Ligi 2020 Kış Mevsimi sona erdi. League of Legends hayranlarının yakından takip ettiği turnuvanın finali 11 Mayıs'ta gerçekleşti.

Finalde ligin iki güçlü takımı 1907 Fenerbahçe ve fastPay Wildcats karşı karşıya geldi. Sizlere serinin nasıl geçtiğini, serideki önemli anları, maç özetlerini ve MVP’nin kim olduğundan bahsedeceğiz ancak öncesinde bu iki takım buralara nasıl geldi ondan bahsedelim.

VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finaline kadar iki takım buraya nasıl geldi?

1907 Fenerbahçe eSpor takımı, VFŞL 2020 Kış Mevsimi boyunca lige büyük bir ambargo koydu diyebiliriz. Ligin ilk iki haftasında galibiyet serisi yakalayan 1907 Fenerbahçe, ilk yenilgisini Beşiktaş eSpor takımından almıştı. Ligin ilerleyen haftalarında kadrosuna deneyimli nişancı Holyphoenix ve yine deneyimli olan destek Farfetch’i kattı.

Holy ve Farfetch ikilisi 1907 Fenerbahçe’nin ligi domine etmesinde büyük rol oynadı. Takım, ligi lider tamamladı ve direkt olarak yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Team Aurora ile karşılaşan 1907 Fenerbahçe, rakibini 3-2 gibi yakın bir skorla ve kıran kırana bir mücadele ile yenmeyi başardı ve finale adını yazdırdı.

fastPay Wildcats için ise lig serüveni 1907 Fenerbahçe gibi hızlı başlamadı. VFŞL 2020 Kış Mevsimi’nin ilk haftalarında gençlerden kurulu kadrolarından istedikleri verimi alamadılar. Son 5 haftaya kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve ligin alt sıralarında olan Wildcats, son 5 haftada herkesi şaşırtarak ezici bir galibiyet serisine girdi ve lider Fenerbahçe’yi bile devirmeyi başardı.

Çeyrek finalde son Los Galakticos ile karşılaşan Wildcats, 3-0 gibi ezici bir seriyle yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde ise ligin 2. favorisi olan Dark Passage’ı da aynı şekilde 3-0’lık bir seri ile nefes aldırmadan devirdi. Finale geldiğimizde herkesin Wildcats’e olan inancı da artmıştı. İsterseniz şimdi lafı daha fazla dolandırmadan seride neler oldu ona geçelim.

1. Maç: 1907 Fenerbahçe 1 – 0 FastPay Wildcats

fastPay Wildcats, erken oyuna çok iyi başladı. Alt koridorda üstünlük sağlayan Kaori ve Pbd ikilisi, Holyphoenix ve Farfetch ikilisini ilk 10 dakika boyunca saf dışı bıraktı. Hatta üst koridorda StarScreen, ligin en iyi üst koridoru ödülünü alan Hirit’i 1’e 1’de alt etmeyi başardı ve ilk kanı aldı:

Daha sonrasında Ferret, Mojito’nun orta koridora attığı baskına karşı baskın attı ve Wildcats oradan 2 skorla almayı başardı. Erken oyunu böylesine iyi geçiren Wildcats için işler, ilk Vadinin Alameti savaşında değişti. Vadinin Alametinde çıkan savaşta tüm Buraya Kadar altınlarını veren Wildcats, maçın geri kalanında kendi ormanına sıkıştı.

Dakika 22’de Blue ve Hirit, Holyphoenix ve Farfetch’i orta koridorda gönderip rakibi yemleyerek Ninja baron yaptılar. Dakika 27’den sonra inhibitörü bile kalmayan Wildcats’in çeşmesi, dakika 30’da Fenerbahçeli oyuncular tarafından işgal edilmişti. Böylelikle 1907 Fenerbahçe ilk maçı kazanmış oldu.

2. Maç: 1907 Fenerbahçe 2 – 0 FastPay Wildcats

fastPay Wildcats, ikinci maça da iyi başladı, her ne kadar 1907 Fenerbahçe ilk kanı almış olsa da ilk Vadinin alameti savaşında rakibini alaşağı etmeyi başarmıştı Wildcats.

Fakat daha sonrasında 1907 Fenerbahçe’nin ormancısı Mojito’nun harita üzerinde kurduğu üstünlük sayesinde tüm koridorlardan skor sesi geldi. Mojito rakibi tamamen oyundan düşürdü ve yine dakika 22’de baron sesi 1907 Fenerbahçe tarafından geldi. Fenerbahçe bu sefer baronu Ninja yapmak yerine rakibine göstere göstere yaptı.

Üst koridorda StarScreen, önceki maç Renekton’la istediğini alamamasına rağmen tekrar Renekton’u aldı. Hirit’in Akali’si üst koridorda skor alamamasına rağmen tüm haritayı dolaştı ve akıl oyunlarıyla rakibini oyalarken takımının harita görevlerini kolaylıkla almasını sağladı. Dakika 31’de de 1907 Fenerbahçe durumu 2-0’a getirdi.

3. Maç: 1907 Fenerbahçe – FastPay Wildcats

Serinin 3. maçında şampiyonlar yer değiştirdi, Aatrox’u Wildcats, Renekton’u ise 1907 Fenerbahçe aldı. fastPay Wildcats, orta koridor ve orman uyumunu sağlayabilmek adına Gragas-Yasuo kombosu denedi. Ancak hiçbir pozisyonda komboyu gerçekleştiremediler ve Blue’nun Syndra’sı rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

Maçın ilerleyen sürecinde Hirit, Rekenton ile yıldızlaştı. 20. dakikadan sonra yaşanan bir pozisyonda Hirit, 3 Wildcats oyuncusu tarafından alt koridorda kıstırıldı. Daha sonrasında 4. kişi de geldi ancak Hirit, Renekton’un yetenek setini öyle iyi kullandı ki hem orada hayatta kaldı, hem de oradaki herkesi Syndra ile silmeyi başardı:

Böylelikle 1907 Fenerbahçe, 3. maçı da galibiyetle sonuçlandırarak VFŞL 2020 Kış Mevsimi şampiyonu olmayı başardı.

VFŞL 2020 Kış Mevsimi Şampiyonu: 1907 Fenerbahçe

Rakibin ilk maçın ilk 10 dakikasında yakaladığı üstünlük dışında hiç gerisine düşmeyen 1907 Fenerbahçe, seriyi 3-0 kapattı ve kazandığı kupalar arasına 3.sünü ekledi. 2017 Yaz, 2018 Kış ve şimdi de VFŞL 2020 Kış Mevsimi şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe, maalesef bu senenin getirdiği Corona virüsü şartları nedeniyle iptal olan MSI turnuvasına gidemeyecek.

Serinin en değerli oyuncusu: Blue

Ligin en hızlı yükselen oyuncusu ve ligin en iyi orta koridoru ödüllerine layık görülen genç oyuncu Blue, üstün performansı ile VFŞL 2020 Kış Mevsimi Finalinin de MVP’si olmayı başardı. Orta koridorda dakika başına 9,7’lik bir minyon skoru yakalayan Blue, rakibine dakika 15 itibariyle 32 minyon fark attı. Toplamda 19/5/20 k/da’sı ile rakibini saf dışı bırakan Blue aynı zamanda dakika 15’te 1289 altın farkı yakaladı.