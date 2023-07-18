Sıra dışı oynanışıyla dikkat çeken Viewfinder, PC ve PlayStation için bugün çıkış yaptı. Yapım, oyuncuların bir fotoğraf makinesi yoluyla gerçekliği değiştirmelerini sağlıyor.

Son zamanlarda görüp görebileceğimiz en ilginç oyunlardan biri olan Viewfinder, bugün itibarıyla Steam ve PlayStation'da çıkış yaptı. Oyun, Sad Owl Studios tarafından geliştirilirken Thunderful tarafından yayınlandı.

Birinci şahıs bir bulmaca ve macera oyunu olan Viewfinder’ı sıra dışı yapan şey, oyunlarda pek sık karşılaşmadığımız oynanış şekli. Yapım, oyunseverlerin gerçekliklerini adeta yeniden tanımlamasına olanak tanıyor.

Viewfinder, bir fotoğraf makinesiyle etrafınızdaki dünyanızı değiştirmenizi sağlıyor

Viewfinder’da, bir şipşak fotoğraf makinesi kullanıyoruz. Bu makineyle fotoğraf çekebiliyor ve algılara meydan okuyoruz. Oyunda çektiğmiiz fotoğraflara hayat verebiliyor ve onları kullanarak dünyanın şeklini değiştirebiliyoruz.

Örneğin oyundayken bir taraftan diğer tarafa arada boşluk olduğu için geçemiyorsunuz diyelim. Bu durumda bir köprü fotoğrafını o boşluğa koyarak gerçekliği değiştirebiliyorsunuz. Yukarıdan görebildiğiniz fragmanda Viewfinder’ın oynanışına göz atabilirsiniz. Dünyanın sınırlarını istediğiniz gibi keşfedebileceğiniz oyunda, isterseniz sadece bulmaca çözebilir, isterseniz de hikâyesini deneyimleyebilirsiniz.

Viewfinder Türkiye fiyatı

Oyunun fiyatına da bir göz atalım. Steam sayfasına baktığımızda %10 indirimle 211,50 TL’lik (normalde 235 TL) bir fiyat etiketi görüyoruz. Buradaki indirim, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. PlayStation’da ise 249 TL’lik bir fiyata sahip. Viewfinder bugün yalnızca PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürüldü. Xbox için ise çıkış yapmadı.

Viewfinder sistem gereksinimleri