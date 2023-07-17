2015 yılında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Dying Light, uzun bir süredir Steam üzerinde yer alan uygun fiyatlı yapımlardan biriydi. Ancak bugün popüler oyun, %492 zamlanarak 349 TL’ye yükseldi.

Techland tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayımlanan korku oyunu Dying Light, zamlardan nasibini aldı.

Uzun bir süredir uygun fiyatıyla dikkat çeken Dying Light, 59 TL’den 349 TL’ye yükseldi. Serinin ikinci filmi 2022 yılında oyunseverlerle buluşmuştu.

Dying Light, %492 zamlanarak 349 TL’ye yükseldi!

2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light, Harran adlı kurgusal bir kentteki karantina bölgesine sızmak için gönderilen bir ajanın hikayesini konu alıyor. 2022 yılında çıkan Dying Light: Stay Human ise, ilk oyundan 22 sene sonrasını anlatıyor.

Uygun fiyatıyla Steam’de uzun bir süredir 59 TL’den satışta olan Dying Light, 349 TL'ye çıktı.

Şu anda Steam üzerinde hem ilk oyun hem de Dying Light 2 aynı fiyat üzerinden satışta. Bu durumda yakın bir zaman içerisinde serinin devam oyunu Dying Light: Stay Human’a da zam geleceğini öngörebiliriz.