Vine Geri Döndü! Efsane Vine'ları İzleyebilecek, Yenilerini Yükleyebileceksiniz

Jack Dorsey'in finanse ettiği diVine kullanıma sunuldu. Uygulama, eski birçok Vine'a erişim imkânı tanırken yenilerini de yüklemeye izin veriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2012 yılında kurulan ve kısa sürede dünya çapında konuşulan bir uygulama olmayı başaran Vine, 6 saniyelik kısa videolarıyla bilinen bir platformdu. Kısa video formatının atası olarak da nitelendirebilecğeimiz platform, birkaç yıl boyunca tüm dünya çapında kullanıldıktan sonra yavaş yavaş popülaritesini kaybetmiş ve 2017’de resmen kapatılmıştı.

Bir süredir de Vine’ın geri dönebileceği konuşuluyordu. Şimdi ise bu konuda nihayet beklenen gelişme yaşandı. Twitter kurucusu Jack Dorsey’in tarafından fonlanan ve Vine’ı geri getiren "diVine" platformu resmen kullanıma sunuldu.

diVine, eski ikonik Vine videolarını geri getirirken yeni videolar yüklemeye olanak tanıyor

diVine isimli platform, bugün itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda. Hizmete buradaki bağlantı üzerinden https://divine.video/ız mümkün. Divine, Jack Dorsey’in kâr amacı gütmeyen organizasyonu “and Other Stuff” tarafından finanse edilerek kullanıcılara sunuldu.

Platformun, merkeziyetsiz bir protocol olan ve Dorsey’in de desteğinin bulunduğu Nostr üzerine inşa edildiğini belirtelim. Açık kaynaklı olmasıyla geliştiricilerin kendi uygulamaları geliştirmesine de olanak tanıyor.

diVine platformu, Vine kapanmadan önce bir ekip tarafından yedeklenen videoları da içeriyor. Archive Team olarak isimlendirilen bu grup, platform kapanmadan önce hepsi olmasa da bazı popüler videoları yedeklemeyi başarmış. Buna göre 60 binden fazla üreticiden 150 binden fazla eski Vine videosuna diVine üzerinden erişmek mümkün.

Bunlara ek olarak kullanıcılar, platformda profiller oluşturabiliyor, yeni kısa videolar ekleyebiliyorlar. Böylece o eski Vine kültürünün geri getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yapay zekâ konusunda da bazı önlemler var. Platformda şüpheli olarak görülen yapay zekâ içeriklerinin işaretleneceği ve yayımlanmasının engelleneceği belirtilmiş. Yani yapay zekâ içeriklerine biraz karşı bir platform diyebiliriz.

diVine’ın ne kadar başarılı bir uygulama olacağını zamanla göreceğiz. Vine, şu anda popüler olan birçok içerik üreticisinin de çıktığı yerlerden biriydi. Eski popülerliğini yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek.

YORUMLAR

Ayşe sevilay özbay 3 saat önce
Tiktokta da komik videolar paylaşılıyor. Tiktoktan sonra vine uygulamasının eskisi kadar tutacağını sanmıyorum
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
