vivo, Yeni Orta Segment Telefonu vivo Y12s'i Duyurdu

Son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden birisi olan vivo, bugün yeni orta segment telefonu vivo Y12s'i duyurdu. vivo Y12s, fiyatına göre oldukça yeterli özellikler sunuyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo, son aylarda pek çok yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Şirket, şu ana kadar çıkardığı modelleriyle pazarda önemli bir oranda kendisini gösterdi. Bugünse şirket, hâlihazırda bazı Asya pazarlarında bulunan vivo Y12s modelini diğer pazarlar için duyurdu.

vivo'nun orta segment akıllı telefonu olan vivo Y12s, günümüz orta segmentlerine göre ön plana çıkan bir özelliğe sahip değil. Diğer telefonlarla hemen hemen eşdeğer özelliklere sahip olan telefonun en önemli özelliğiyse fiyatı. vivo Y12s, sahip olduğu özelliklere göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.

vivo Y12s duyuruldu:

vivo Y12s, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik LCD bir ekranla geliyor. Akıllı telefonun ekranında damla çentik ve bu çentiğin içinde 8 MP'lik bir ön kamera yer alıyor. Telefonun ön ve arka tasarımı vivo'nun diğer akıllı telefonlarıyla hemen hemen aynı. Telefonun arkasında 2 kameralı bir kamera kurulumu yer alıyor.

Arka kısımdaki kurulumda 13 MP'lik bir ana kamera ve 2 MP'lik yardımcı bir kamera yer alıyor. Donanım kısmına gelindiğinde vivo Y12s, MediaTek'in Helio P35 işlemcisiyle bizi karşılıyor. MediaTek işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar dâhili depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanı SD kart ile artırılabiliyor.

Son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlar gibi vivo Y12s de devasa bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon, 5.000 mAh bataryasıyla dolu dolu bir kullanım sunuyor. Ancak telefonda hızlı şarj desteği bulunmuyor. vivo Y12s, kutudan Android 10 tabanlı FuntouchOS 11 işletim sistemiyle çıkıyor.

vivo Y12s, Phantom Black ve Glacier Blue renk seçenekleriyle alıcılarını bulacak. Akıllı telefon, daha önce piyasaya sürüldüğü Hong Kong'da 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı seçenekleriyle 142 dolarlık (1.088 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahipti. Telefonun bu kurulumla biraz daha yüksek bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

vivo Y12s özellikleri: