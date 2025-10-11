Satın Almaya Değer mi? vivo V60 Lite İnceleme

Dimensity Mediatek Dimensity 7360 Turbo yonga seti ile birlikte gelen vivo V60 Lite 5G'nin dahili streao hoparlörleri, Sony IMX882 ana kamera sensörü ve 6500 mAh'lik 5 yıl garanti verilen silikon karbon bataryası sınıfının en dikkat çekici özellikleri arasında. Peki bu telefon 22 bin TL'lik fiyatı ile almaya değer mi?

vivo’nun “Lite” etiketi genellikle daha uygun fiyatlı bir deneyimi temsil eder; ancak V60 Lite bu algıyı değiştirmeye niyetli. Cihaz, kavisli kenar tasarımı, ince çerçeveleri ve cam benzeri arka paneliyle oldukça zarif görünüyor. Kamera adası dikey bir yerleşimle tasarlanmış; bu da cihazın vivo V60 serisiyle estetik bir bütünlük içinde olmasını sağlıyor. %94’e varan ekran/gövde oranı sayesinde elde premium hissi verirken, IP65/69 sertifikası da cihazın su ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

V60 Lite’ın 5G versiyonunda MediaTek Dimensity 7360-Turbo çipsetine yer verilmiş durumda. Bu işlemci, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken, orta seviye oyunlarda da kararlı bir performans sağlıyor. Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor; ayrıca 8 GB sanal RAM desteğiyle birlikte çoklu görev performansı oldukça güçlü. Geniş soğutma yüzeyi ve AI destekli sıcaklık optimizasyonları da cihazın uzun süreli oyun seanslarında serin kalmasına yardımcı oluyor.

Ana kamera tarafında 50 MP Sony IMX882 sensör kullanıldığı belirtiliyor. Bu sensör, AI destekli sahne tanıma ve portre algoritmalarıyla desteklenmiş. İkinci kamera ise 8 MP ultra geniş açılı lens, ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Vivo’nun yapay zeka destekli “Vivid Night” modu sayesinde düşük ışıkta daha temiz kareler elde etmek mümkün. Video tarafında ise 4K 30 fps çekim desteği mevcut; elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği de videolarda titreşimi azaltıyor.

V60 Lite’ın en güçlü yanlarından biri bataryası. Cihazda 6500 mAh kapasiteli dev bir batarya yer alıyor ve bu batarya 90 W FlashCharge desteğiyle yalnızca 30 dakikada %70’e kadar şarj olabiliyor. Bu segmentte bu kadar yüksek şarj gücünü görmek oldukça nadir. vivo’nun “BlueVolt” batarya teknolojisi, 1000 şarj döngüsünden sonra bile %80 kapasite koruması vaat ediyor.