vivo X300 Pro ve Fotoğrafçılık Kiti Testi

vivo'nun 2026 model amiral gemisi telefonu vivo X300 Pro ve ayrıca satılan telefoto lensli fotoğrafçılık kitini kutusundan çıkarıp inceliyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları ve örnekleri sizlerle paylaşıyoruz. 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto ikinci kamera ve 50 MP ultra geniş açılı sensörlere sahip X300 Pro şu anda piyasadaki en iyi güncel kamera deneyimlerinden birini sunuyor ve özellikle telefoto lens kitiyle birlikte, konuya uzak mesafelerden etkileyici, DSLR kamera çıktısına yakın sonuçlar vereb

vivo, yeni amiral gemisi X300 Pro ile mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye çıkarırken, cihazla birlikte sunulan özel fotoğrafçılık kiti de telefonu adeta kompakt bir profesyonel kameraya dönüştürüyor. Hem güçlü donanımı hem de kamera tarafında yapılan ZEISS dokunuşlarıyla öne çıkan model, özellikle içerik üreticiler ve mobil fotoğraf severler için dikkat çekici bir paket hâline gelmiş durumda.

vivo X300 Pro’nun en güçlü olduğu alan tartışmasız şekilde kamera tarafı.

Cihazın arkasında 200 MP çözünürlüklü ZEISS APO telefoto kamera bulunuyor. Bu lens, özellikle konser, spor etkinlikleri, vahşi yaşam ve uzaktaki nesnelerin çekiminde olağanüstü detay sunuyor.

Ana kamera tarafında ise geniş diyafram açıklığına sahip 50 MP (Sony LYT-828) sensör kullanılıyor. Bu sayede düşük ışıkta dahi temiz, gürültüsü düşük ve gerçekçi fotoğraflar elde ediliyor.

Ultra geniş açılı lens, portre lensi ve telefoto lens üçlüsü ise her sahnede dengeli bir çekim deneyimi oluşturuyor.

Video tarafında 4K 120 FPS, 10-bit Log video, Dolby Vision ve gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü işleme (V3+ / VS1) gibi profesyonel seviyede seçenekler sunuluyor.

Sonuç olarak vivo X300 Pro, “telefonla çekilen fotoğraf” sınırlarını zorlayan modellerden biri ve hem amatör hem profesyonel kullanıcılar için oldukça iddialı.

vivo X300 Pro, günümüzün en güçlü mobil kamera deneyimlerinden birini sunarken, fotoğrafçılık kiti bu deneyimi profesyonel seviyeye taşıyor. Hem donanım hem de yazılım tarafında sağlam bir temel oluşturan model, “yalnızca telefonla fotoğraf çekiyorum” diyen herkes için sınırları genişleten bir seçenek olarak öne çıkıyor.