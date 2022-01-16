Yeni Vivo X80 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin menşeili akıllı telefon markası Vivo’nun yeni amiral gemisi Vivo X80’in görünüşü 2021 yılının ekim ayında internette yayılmıştı. Şimdi ortaya çıkan bir habere göre Vivo X80’in tüm teknik özellikleri, Çin menşeili bir sosyal medya sitesi olan Weibo’da paylaşıldı.

Sızıntılar her ne kadar şirketler için üzücü olsa da biz tüketiciler ve içerik üreticileri için bir nimet değerinde. Yeni ortaya çıkan bir habere göre akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni amiral gemisi serisi Vivo X80 ailesinin özellikleri ortaya çıktı.

Haber, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da MySmartPrice isimli bir sayfa tarafından ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan özelliklerde hem Vivo X80’i hem Vivo X80 Pro’yu hem de Vivo X80 Pro+’ın özelliklerini görebiliyoruz. Dilerseniz Vivo X80 ailesinin teknik özelliklerine beraber göz atalım.

İşte karşınızda Vivo X80 ailesinin teknik özellikleri

Vivo X80, 6,56 inç’lik LTPO AMOLED Full HD+ çözünürlüklü ekranının altında 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 8000 işlemciye sahip olacak. Daha büyük olacak olan Vivo X80 Pro ve X80 Pro+ modellerinin 6,78 inç LTPO 2.0 E5 AMOLED ekran panellerine sahip olacak. Vivo X80 Pro ekranı Full HD+ ve X80 Pro+ ekranı Quad HD+ çözünürlükler sunacak. Üç modelin de ekranları 120 Hz gibi yüksek bir yenileme hızı sunacak.

Vivo X80 Pro MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip olacakken Vivo X80 Pro+ Qualcomm Snapdragon 8. nesil işlemci barındıracak. Üç modelin de UFS 3.1 depolama ile gelmesi bekleniyor. Vivo X80 için bir başka söylenti ise LPDDR4X RAM ile gelecek olması. Pro modellerinde ise LPDDR5 RAM olacak.

Kamera konusunda Vivo X80’in 50, 13 ve 12 MP’lik Sony IMX663 lens barındıracağı söyleniyor. Vivo X80 Pro’da 50+50 MP kameralara ek olarak 12 MP Sony IMX663 sensörlü lens bulunacak. En büyük model olan Vivo X80 Pro+ ise 50MP + 48MP (Sony IMX598 sensör), 2X optik yakınlaştırmayı destekleyen 50MP JN1 sensörü ve 5x optik yakınlaştırma destekli 50MP JN1 kamera barındıracak.

Vivo X80 55W kablolu hızlı şarj desteği sunacak ve Pro serisi telefonların 50W kablosuz şarjı ve 66W kablolu hızlı şarjı desteklemesi muhtemel. Bununla birlikte her üç model de Android 12 işletim sistemi içerecek ve WiFi 6 ve NFC bağlantı destekleri sunacak. Telefonların Çin fiyatının ise 600 dolar (yaklaşık 7.800 TL) ile 1100 dolar (yaklaşık 14.900 TL) arasında olacağı tahmin ediliyor