Çin merkezli elektronik şirketi Vivo, sevilen akıllı telefon serisi NEX’in devamı olacak yeni modeli NEX 5’i piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. NEX 5 hakkında şimdiye kadar sızdırılan bilgiler sayesinde bildiklerimizi derledik.

Yenilikçi tasarımlarıyla akıllı telefon piyasasında öne çıkan telefon üreticisi Vivo, yakında sevilen telefon serisi NEX'in yeni bir versiyonunu tanıtacak. Dev boyutu ve kamera özellikleriyle dikkat çeken telefon modeli beraberinde birçok yeniliği de getirecek.

Vivo 2020’nin Mart ayında ilk 5G teknolojisine sahip telefon modeli NEX 3S 5G’yi duyurmuştu. Kamera ve ekran boyutu ile ilgileri üzerine toplayan modelinin ardından, serinin gelişmiş versiyonu olacak NEX 5’in satışa sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenen ancak bilinmeyen nedenlerle hala kullanıcılarla buluşamamış telefon hakkında tüm bildiklerimizi bir araya getirdik.

Vivo NEX 5'in bilinen özellikleri

Dev optik üreticisi Zeiss İkon ile iş birliği yapan Vivo, bu modelinde de yine kamera özellikleriyle dikkatleri toplayacak. Bir tanesi kamera altında, toplamda 7 kamerayla gelecek olan telefon modeli bir önceki modeli gibi yine dev bir ekrana sahip olacak. NEX 5'in kamera teknolojisinde yüksek megapikseller, dijital yakınlaştırma, otomatik flaş, yüz algılama, dokunarak odaklama, sürekli çekim ve yüksek dinamik aralık (HDR) modu gibi bir çok özellikten yararlanıldığı biliniyor. Bu modelin en çok dikkat çeken özelliği olarak Vivo’nun, ön kamerayı ekranın altına yerleştirerek çentik ekran teknolojisini geride bıraktığı ve ekran kasa oranını arttırdığını söyleyebiliriz.

Tam ekran deneyimiyle kullanıcılarının karşısına çıkacak yeni model, 1080x2340 piksel çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızına sahip 6.41 inç (16.28 cm ) ekran boyutuyla adından sıkça söz ettirecek gibi gözüküyor. Çift SIM desteği sağlayan telefon modeli, bir önceki model gibi 5G teknolojisini destekleyecek. Siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği sunulacağı tahmin edilen NEX 5’in güç alacağı işlem biriminde ise Qualcomm’un Snapdragon ailesinin yeni üyesi olan 8 Gen 1'i kullanacağı biliniyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılması beklenen NEX 5’in ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor ancak sektörde öne çıkan teknik özellikleriyle kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyor.