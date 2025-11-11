Tümü Webekno
Uygun Fiyata Akü Gibi Batarya Sunan vivo Y500 Pro Tanıtıldı

vivo, orta segmentteki yeni telefonu Y500 Pro'yu tanıttı. Cihaz, dev bir batarya, gelişmiş ana kamera ve daha fazlasıyla geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her bütçeye uygun sunduğu telefonlarla ülkemizde de çok popüler olmayı başaran vivo, şimdi ise fiyat perfromans segmentinde konumlanan Y serisi modellerine bir yenisini daha ekledi. Çinli teknoloji devi, **Y500 Pro **olarak adlandırdığı yeni telefonunu gerçekleştirdiği bir lansmanla resmen bizlerle buluşturdu.

vivo Y500 Pro modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımıyla gelirken arkasında yuvarlak ada içerisine yerleştirilmiş 2’li kamera kurulumuna sahip. Telefon, amiral gemisi olmasa da premium hissiyatı veren bir görünümle geliyor.

Karşınızda vivo Y500 Pro

12

Telefonun ekranına baktığımızda** 6,67 inç boyutunda** olduğunu ve OLED bir panel kullanıldığını görüyoruz. Burada 1260 x 2800 (1.5K) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla net ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuluyor. 1,37 mm’lik çerçevelere sahip telefonun 1600 nit maksimum parlaklıkla geldiğini belirtelim.

2

Cihazda MediaTek’in orta segmentte yeterli performans sunabilen işlemcisi Dimensity 7400 bulunuyor. Ona 8/12 GB’lık LPDDR4X RAM ve 256/512 GB’lık depolama seçenekleri eşlik ediyor. IP68 + IP69 dayanıklılık, Bluetooth 5.4, 7,8 mm kalınlık, 198 gram ağırlık gibi özellikleri olduğunu da ekleyelim. 1 Arka tarafta 200 MP’lik OIS destekli Samsung HP5 ana kamera var. Ona 2 MP’lik bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Önde ise deliğe yerleştirilen 32 MP’lik bir kamera görüyoruz. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri 7000 mAh’lik büyük bataryası. Bu, öncekinden %22 daha büyük. Pil ömrünü ciddi anlamda artıracağını söyleyebiliriz. 90W hızlı şarjla geldiğini de ekleyelim.

vivo Y500 Pro özellikleri
Ekran 6,67 inç, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 1600 nit, OLED
İşlemci Dimensity 7400
RAM 8/12 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka kamera 200 MP f/1.9 + 2 MP
Ön kamera 32 MP f/2.5
Batarya 7000 mAh
İşletim sistemi OriginOS 6

vivo Y500 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 280 dolar
12 GB + 256 GB 323 dolar
12 GB + 512 GB 365 dolar
Akıllı Telefon

