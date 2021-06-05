Vivo Y73’ün Arkası, Şirket Yetkilisi Tarafından Paylaşıldı

Vivo’nun yetkili isimlerinden Nipun Marya, tanıtımı beklenen akıllı telefon modeli Y73’ün arka kısmını açıkça gösteren bir gönderi paylaştı. Gönderinin açıklamasında tanıtımın yakında gerçekleşeceğini duyuran Marya, telefonla ilgili bazı detaylara dair ipuçları vermiş oldu.

Vivo, adı aylar önce ortaya çıkan Y73 modelinin tasarımını tanıtımdan önce gözler önüne serdi. Y73s modeli geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Serinin ana modelinin ise tanıtımına sayılı günler kaldığı, şirketin yetkili bir ismi tarafından Twitter’da duyuruldu.

Vivo’nun marka stratejisi müdürü Nipun Marya, telefonun arka kısmını kapsayan bir görüntüyü Twitter’da paylaştı. “Bilin bakalım kim? Yakında geliyor” ifadeleriyle fotoğrafı açıklayan Marya, Vivo Y73’ün dış görünüşü ve tanıtım tarihiyle ilgili ipuçları vermiş oldu.

Vivo Y73 tweet’i ve daha önce paylaşılan sızıntı bilgiler:

Nipun Marya’nın paylaşıtığı Vivo Y73 gönderisi, telefonun arka kısmının görünümünü gözler önüne serdi. Arkası Y73s’ten oldukça farklı görünen cihazın arka kamera kurulumu da oldukça farklıydı. Y73’ün üçlü kamera kurulumu, X60 ve X60 Pro modellerine benzetildi.

Vivo da Marya da henüz Vivo Y73’ün özellikleriyle ilgili açıklamada bulunmadı ancak Twitter’da paylaşılan bir sızıntı gönderisinde cihazın birçok özelliği tahmin edildi.

“Heyitsyogesh” adlı bir kullanıcı, yeni cihazda 8 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, 4000 mAh gücünde batarya olduğunu yakın zamanda attığı tweet’le bildirdi. Cihazın tüm özellikleri yukarıdaki gönderide sıralandı, ancak bilgilerin doğruluğu kesin değil. Vivo Y73’ün tam anlamıyla neye benzeyeceğini, ne özelliklere sahip olacağını ve fiyatını; şirketin ifadesiyle ‘yakın’ bir tarihte öğrenmiş olacağız.