Galaxy S21 FE'nin Renk Seçeneklerini Gösteren Görüntüler

Samsung, 2021 yılı içerisinde Galaxy S21 ailesine bir yeni üye daha katmaya hazırlanıyor. Serinin bütçe dostu modeli olarak karşımıza çıkacak olan Galaxy S21 FE hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son görüntüler ise telefonun farklı renk seçeneklerini gözler önüne serdi.

Samsung, bir süredir Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi ile gündemi meşgul ediyor. Henüz hakkında resmi bir bilgi paylaşımı yapılmamış olsa da bu yeni modelin de tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi bütçe dostu bir model olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung Meksika resmi web sitesinde Galaxy S12 FE ismi ile görüntülenen telefon, ardından da Geekbench'te görüntülenmişti.

Tasarımsal olarak Galaxy S21 ile benzer bir görünüşe sahip olacak olan Galaxy S21 FE'nin şimdi de renk seçeneklerini ortaya koyan bazı render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler aynı zamanda telefonun ön ve arka tasarımına da detaylı bir şekilde göz atma şansı sunuyor.

4 farklı renk seçeneği:

Ortaya çıkan görüntülerde Galaxy S21 FE'nin dört farklı renk seçeneği göze çarpıyor. Telefonun beyaz ve siyah rengin yanında aynı zamanda lila ve yeşil renklerde de geleceğini gösteren görseller aynı zamanda şimdiye kadar karşımıza çıkan görsellerdeki tasarımları da doğruluyor.

Galaxy S21 FE'nin teknik özelliklerine göz attığımızda ise şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre bizi Snapdragon 888 işlemciden güç alan, 6 GB RAM ile gelecek olan bir telefon bekliyor. Aynı zamanda Galaxy S21 FE'nin delikli 6.41 inç'lik bir ekranla geleceği ve bu delikte 32 MP'lik bir ön kameraya yer vereceği düşünülüyor. 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile gelecek olan Galaxy S21 FE'nin bataryası ise sızdırılan bilgilere göre 4.500 mAh olacak.

Galaxy S21 FE'nin önümüzdeki Temmuz ayında seri üretime gireceği ve ardından da 2021'in son çeyreğinde satışa sunulacağı düşünülüyor. Serinin diğer modellerine göre daha düşük fiyat etiketine sahip olması beklenen telefon hakkında daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.