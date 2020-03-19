Vodafone, Şebeke Adını ‘#EvdeKal TR’ Olarak Değiştirdi

Ülkemizde hizmet veren en büyük operatörler arasında yer alan Vodafone, insanları evde kalmaya teşvik etmek için şebeke adını değiştirdi. Şirket, yeni şebeke adını ‘#EvdeKal TR’ olarak belirledi.

İlk olarak 2019’un aralık ayında Çin’de görülen ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmayı başaran Corona virüsü, maalesef geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de görüldü. 11 Mart akşamı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüslü ilk vakanın görüldüğünü söyledi.

Corona virüsünün ülkemizde görülmesiyle birlikte halihazırda var olan tüm önlemler genişletildi ve birçok yeni önlem alındı. Virüsün yayılmasını engellemek konusunda tüm dünyada işe yarayan en büyük önlemse sosyal mesafe oldu. Yetkililer tarafından da defalarca dillendirilen bu önlem kapsamında insanların evde kalmaları gerektiği söylendi.

Vodafone, şebeke adını '#EvdeKal TR' yaptı:

Yetkililerin insanlardan evde kalmalarını istemeleri üzerine birçok şirket ve kurum, insanlara sürekli bu hatırlatmayı yapacak ve onları evde tutacak birkaç adım attı. Ülkemizde hizmet veren en büyük üç operatör olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, ‘Sosyal mesafeyi korumak için işlemlerinizi evde yapın’ çağrısında bulundu.

Üç operatörün yaptığı bu çağrının ardından Vodafone, bugün insanlara aynı şeyi hatırlatacak bir adım daha attı. Şirket, var olan şebeke adını ‘#EvdeKal TR’ olarak değiştirdi. Bu değişimle birlikte tüm Vodafone kullanıcılarının cihazlarının üst kısmında yer alan ve hizmet alınan operatörü gösteren kısımda ‘#EvdeKal TR’ yazısı görülür oldu.

Vodafone’un şebekesinin ismini değiştirmesi konusunda şirket yetkililerinden de açıklama geldi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek aşağıdaki açıklamalara yer verdi:

“Koronavirüs salgınına karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşi benzeri görülmemiş tedbirler alınıyor. Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Müşterilerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçtik. Her zamankinden daha yoğun kullandığımız akıllı telefonların ekranlarına ‘#EvdeKal TR’ ibaresini yerleştirdik. Müşterilerimize hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumak için bir süre evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.”