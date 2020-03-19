Corona virüsünü yenmede iletişimi sağlayan telekom operatörleri, ortak bir açıklama yaptı. Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın yanındayız mesajı verildi.

Türkiye’nin üç büyük mobil operatörünün de bağlı olduğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), corona virüsü (Kovid-19) hakkında açıklama yaptı. 3 büyük operatör adına yapılan açıklamada corona virüsüne karşı gerekli tedbirlerin alındığı bilgisi verilirken, “Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil - sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız” açıklamasında bulunuldu.

Kovid-19 sebebiyle telekom sektöründe de ilave önlemler alındığını belirten m-TOD, telekomun artık sadece bir sektör olmadığını, diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan önemli ana bileşenlerden biri haline geldiğini belirtti. Telekom operatörlerinin de bu gerçeğin bilincinde kesintisiz iletişim için çabaladıklarını açıklayan dernek, vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Son olarak, 2020 yılı başında Çin’de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın hastalık' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk. Devletimizin erken ve yerinde aldığı önlemler sayesinde bugüne kadar bu salgından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş olsak da iletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

Son günlerde ülkemizdeki yayılımını yakından takip ettiğimiz koronavirüs salgınının etkisinin devletimizin yerinde aldığı kararlar ve vatandaşlarımızın bu karar ve tavsiyelere uyması ile kısa sürede azalmasını ümit ediyor; bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.”

Aboneler İşlemlerini Evlerinden Çıkmadan Yapabilir

Halihazırda aktif olarak çalışmaya devam eden mağazaların, çağrı merkezlerinin ve kritik birimlerde kişisel temas mesafesini düzenlediklerini ve Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hijyen kurallarını uyguladıklarını belirten m-TOD, insanların evlerinden çıkmadan mobil uygulamaları (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) kullanarak online kanallar üzerinden işlemlerini yapabileceğini hatırlattı.