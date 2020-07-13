Volkswagen Caravelle'in en üst versiyonu olarak tanıtılan Highline donanım paketi, dört tekerden çekişli versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Araç, hem güvenlik hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, şık panelvan modeli Caravelle’in en üst donanım özelliklerine sahip versiyonu olan Highline’ı Türkiye’de satışa sundu. İlk kez geçtiğimiz yılın kasım ayında karşımıza çıkan Volkswagen Caravelle, Highline donanım paketi ile sürücülerin tüm beklentilerini karşılamayı vadediyor.

Volkswagen Caravelle Highline, halihazırda satışta olan Comfortline seçeneğine göre yalnızca performans ve teknoloji noktasında değil, tasarım bakımından da bazı değişiklikleri sunuyor. Yeni Caravelle Highline, 4Motion sistemi ile Türkiye’de satışa sunulan Caravelle modelleri arasında dört çekişli tek model olacak.

Volkswagen Caravelle Highline, dört çekişli versiyona da sahip

2.0 litrelik motoruyla 3800-4000 d/d’da 199 beygir güç, 1400-2400 d/d’da 450 Nm tork sunan Caravelle Highline, fabrika verilerine göre standart versiyonda 100 km’de 6,1-7,4 litre yakıt tüketimine, dört çekişli sürümünde ise 6,9-8,3 litre yakıt tüketimine sahip. Ayrıca araçta 7 ileri DSG şanzıman bulunduğunu da belirtelim.

Caravelle Highline’da bulunan Park Assist V3.0, Geri Manevra Asistanı ve Geri Görüş Kamerası özellikleri, sürücülere park esnasında büyük kolaylık sağlarken aynı zamanda çevredeki diğer araçların ve yayaların da daha fazla güvende olmasını sağlıyor. Ayrıca araçta elektrikli bagaj kapağı özelliği de bulunuyor.

Discover Pro 9.2" Navigasyon sistemine sahip Dijital Gösterge Paneli ve Sürücü Bilgilendirme Sistemi de Caravelle Highline’da bulunan diğer dikkat çeken özellikler. Sürücü Bilgilendirme Sistemi’nin el hareketleriyle kontrol edilebiliyor oluşu, sürücünün dikkatini yoldan ayırmaması sağlıyor.

Volkswagen Caravelle Highline, 349 bin TL başlangıç fiyatıyla geldi

Yeni Caravelle Highline’ın 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG versiyonu, 349.500 TL’lik bir fiyat ile alıcılarını bekliyor. Dört tekerden çekişli 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG 4Motion modeli ise 399.500 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.