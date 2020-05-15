Volkswagen Golf GTI TCR, Test Sürüşünde Görüntülendi (Video)

Volkswagen'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Golf GTI TCR modeli, test sürüşü sırasında casus kameralara yakalandı. Sızdırılan görüntüler, 300 beygir gücünde olacak aracın tasarım ve genel performansını gözler önüne seriyor.

Otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Volkswagen, bir süredir yeni modeli "Golf GTI TCR" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. '2021 model' olarak ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek olan araç, Golf'ün GTI modelinin bir üst versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiyse bu araç, Volkswagen'in Nürburgring'de yaptığı bir test sürüşü sırasında gün yüzüne çıktı.

TRC, GTI'a kıyasla tasarım açısından olmasa da performans açısından biraz daha fazlasını sunacak. Zaten sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntülerde görebileceğiniz gibi araç, tasarım açısından Golf GTI'dan neredeyse ayırt edilemiyor. Ancak Volkswagen mühendisleri, yaptıkları ufak dokunuşlarla aracın yüksek gücü için ihtiyaç duyulan havalandırmayı sağlamış durumda.

2021 model Golf GTI TCR'nin kaput altına baktığımız zaman Golf GTI'ın 245 beygirlik EA288 2.0 TSI motorunu görüyoruz. Ancak araçtaki TCR eklemesi, bu motorun performansını artırıyor ve gücü tam 300 beygire çıkarıyor. 7 ileri DSG şanzıman ile satışa sunulması beklenen aracın 6 ileri manuel versiyonunun da olacağı söyleniyor ancak bu konuda kesinleşmiş bir şey bulunmuyor. Ayrıca bu araç, önden çekişli bir yapıya sahip olacak.

Volkswagen, aynı aracın birkaç farklı çeşidini piyasaya sürüyor. Örneğin Golf'ün bir de R versiyonu bulunuyor ve bu versiyon, modelin en üst özelliklerle dolu olan sürümünü oluşturuyor. İşte Golf GTI TCR, tam olarak Golf GTI ile Golf R arasına yerleşiyor. İddialara göre yeni nesil Golf R, tam 333 beygir güç sunacak.

Volkswagen Golf GTI TCR'ın test görüntüleri