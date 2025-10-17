Tümü Webekno
Volkswagen T-Cross, Euro NCAP'ten 3 yıldız aldı

Volkswagen T‑Cross, Euro NCAP güvenlik testlerinden 3 yıldız aldı. Özellikle yaya güvenliği ve sürücü destek sistemlerinde eksikler dikkat çekti.

Volkswagen T-Cross, Euro NCAP'ten 3 yıldız aldı
Beyazıt Kartal

Volkswagen’in popüler kompakt SUV modeli T‑Cross, Euro NCAP’in güvenlik testlerinde 3 yıldız alarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle yaya güvenliği ve sürücü destek sistemlerinin eksikliği puan kaybına neden oldu.

Yetişkin yolcu korumasında %76, çocuk yolcu korumasında ise %82 oranında başarılı olan T‑Cross, yaya güvenliğinde %60 ve sürücü destek sistemlerinde %65 başarı gösterdi. Bu oranlar, modelin genel değerlendirmesini 5 üzerinden 3 yıldıza çekti.

VW T‑Cross’un test edilen versiyonunun standart donanımında şerit takip asistanı ve hız sınırlayıcı gibi temel sistemler bulunsa da, acil durum fren sistemi gibi hayati özellikler bazı pazarlarda eksikti. Bu da aracın puanını etkileyen önemli bir faktör oldu.

Araba

