Volvo, 2024 yılı itibarıyla dizel otomobil üretiminin fişini çekeceğini açıkladı. Bu hamle, şirketin 2030'a kadar tamamen elektrikli otomobillere geçme hedeflerinin bir parçası olarak geldi.

Dünya çapından birçok otomobil devi, iklim değişikliklerinin etkilerini azaltma amacıyla içten yanmalı araç üretimini azaltmaya ve elektrikli araçlara yönelmeye başladı. 2030 yılında tamamen elektrikli modellere geçmeyi hedefleyen İsveç merkezli üretici Volvo da bunlardan biri.

Volvo, bugün hedefleri doğrultusunda bir adım atacağını duyurdu. Açıklamalara göre çoğunluğu Çinli şirket Geely’e ait olan otomobil devi, artık dizel motorlu araç üretmeyecek.

Volvo, 2024 itibarıyla dizel motorlu araç üretimini bırakıyor

Şirket, son dizel otomobilinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Birkaç ay sonra, dizel motorlu son Volvo otomobili üretilecek ve bu, Volvo Cars’ı böyle bir adım atan ilk eski otomobil üreticilerinden biri hâline getirecek.”

Volvo’nun dizel otomobil satışları, önceden bir hayli fazla olsa da son zamanlarda düşmüştü. Öyle ki göre dizel araçlar, 2022 yılında şirketin sattığı otomobillerin yalnızca %8,9’unu kapsıyordu. Genel satışlarda da benzer bir durum mevcuttu. Dizel otomobiller, 2015’te Avrupa’daki toplam satışların %50’sini oluştururken bu yıl %14’e kadar geriledi.

Bu hamle, şirketin 2030’a kadar tamamen elektrikli otomobillere geçiş yapma ve hibrit dahil tüm içten yanmalı motorlu araçları bırakma hedeflerinin bir parçası olarak yapıldı. Otomobil devinin 2040’a kadar karbon nötr olmak istediğini de ekleyelim.