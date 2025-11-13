Voyager 1, tam bir yıl sonra bugün Dünya'dan 1 ışık günü uzakta olacak

13 Kasım 2026'da Voyager 1, Dünya'dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşacak. Bu, yaklaşık 25,9 milyar kilometre demek. İnsanlığın uzaya attığı en uzak imza.

Voyager 1, 1977 yılında Dünya'dan fırlatıldığında kimse bu kadar uzun süre çalışacağını tahmin etmiyordu. Bugün hâlâ sinyal gönderebilen bu uzay aracı, 13 Kasım 2026 tarihinde Dünya’dan bir ışık günü, yani yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklığa ulaşacak. Bu mesafe, ışığın bir günde katettiği yol anlamına geliyor.

Bu kilometre taşı, insan yapımı bir nesnenin ulaştığı en uzak mesafe olarak tarihe geçecek. Voyager 1 hâlihazırda Güneş Sistemi’nin sınırları dışına, yıldızlararası uzaya geçen ilk insan yapımı nesne. Şu an bile Dünya ile iletişimi yaklaşık 22,5 saat sürüyor.

Görev başlangıcında Jüpiter ve Satürn’ü incelemek için tasarlanan Voyager 1, görevini defalarca aştı. Üzerindeki altın plakta insanlıkla ilgili bilgiler taşıyan araç, bir tür “kozmosta mesaj şişesi” işlevi de görüyor.

Voyager 1'in görevi resmi olarak sona ermiş değil. Enerjisi giderek azalıyor olsa da birkaç yıl daha sinyal göndermesi bekleniyor. Bu tarihi eşik, insanlığın uzaydaki izinin ne kadar ileri gittiğinin etkileyici bir göstergesi.