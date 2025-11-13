Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Voyager 1, tam bir yıl sonra bugün Dünya'dan 1 ışık günü uzakta olacak

13 Kasım 2026'da Voyager 1, Dünya'dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşacak. Bu, yaklaşık 25,9 milyar kilometre demek. İnsanlığın uzaya attığı en uzak imza.

Voyager 1, tam bir yıl sonra bugün Dünya'dan 1 ışık günü uzakta olacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Voyager 1, 1977 yılında Dünya'dan fırlatıldığında kimse bu kadar uzun süre çalışacağını tahmin etmiyordu. Bugün hâlâ sinyal gönderebilen bu uzay aracı, 13 Kasım 2026 tarihinde Dünya’dan bir ışık günü, yani yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklığa ulaşacak. Bu mesafe, ışığın bir günde katettiği yol anlamına geliyor.

Bu kilometre taşı, insan yapımı bir nesnenin ulaştığı en uzak mesafe olarak tarihe geçecek. Voyager 1 hâlihazırda Güneş Sistemi’nin sınırları dışına, yıldızlararası uzaya geçen ilk insan yapımı nesne. Şu an bile Dünya ile iletişimi yaklaşık 22,5 saat sürüyor.

Görev başlangıcında Jüpiter ve Satürn’ü incelemek için tasarlanan Voyager 1, görevini defalarca aştı. Üzerindeki altın plakta insanlıkla ilgili bilgiler taşıyan araç, bir tür “kozmosta mesaj şişesi” işlevi de görüyor.

Voyager 1'in görevi resmi olarak sona ermiş değil. Enerjisi giderek azalıyor olsa da birkaç yıl daha sinyal göndermesi bekleniyor. Bu tarihi eşik, insanlığın uzaydaki izinin ne kadar ileri gittiğinin etkileyici bir göstergesi.

Uzay

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim