VR setlere Cyberpunk 2077 getiren mod, CD Projekt RED tarafından kaldırıldı

Cyberpunk 2077 için geliştirilen popüler VR modu, CD Projekt RED’in talebiyle kaldırıldı. Modun ücretli olması kararın temel nedeni oldu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Cyberpunk 2077 için geliştirilen ve büyük ilgi gören üçüncü parti VR modu, CD Projekt RED’in yasal talebiyle yayından kaldırıldı. Modun arkasındaki isim Luke Ross, projeyi Patreon üzerinden ücretli olarak sunuyordu ve bu durum sürecin fitilini ateşledi.

CD Projekt RED, genel olarak modlara sıcak yaklaşsa da, telifli bir oyuna ait içeriğin ücretli şekilde dağıtılmasına net bir şekilde karşı çıkıyor. Bu nedenle şirket, DMCA sürecini devreye sokarak modun dağıtımını durdurdu.

Bu karar, oyuncular arasında hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Cyberpunk 2077 hâlâ resmi bir VR desteğine sahip değil ve bu mod, oyunu sanal gerçeklikte deneyimlemenin tek yoluydu. Geçmişte benzer modların da aynı gerekçeyle kaldırıldığı hatırlatılıyor.

Yaşananlar, mod geliştiricileri ile oyun şirketleri arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Ücretsiz modlara genellikle göz yumulurken, işin içine para girdiğinde tablo değişiyor. CD Projekt RED’in bu hamlesi, gelecekte VR ve mod desteği konusunda daha temkinli bir yaklaşımın sinyali olabilir.

