Popüler meme coin projesi Wall Street Memes (WSM), ön satış sürecinde 15 milyon dolarlık hacme ulaştı. Projenin yüz binlerce takipçiye sahip sosyal medya hesapları ile Elon Musk da etkileşim kurmuştu.

Kripto para dünyasının en volatil ancak en popüler değişim araçlarından olan meme tokenler, adım adım boğa piyasasına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca yatırımcının hedefinde. Elbette bir kripto para ve özellikle meme coin yatırımı ile kısa sürede yüksek gelirler elde etmenin yolu, o projeyi erken keşfetmekten geçiyor. Wall Street Memes gibi bazı projeler ise yüzlerce alternatifi arasından sıyrılıyor ve ciddi kitlelere ulaşıyor.

Şu an ön satış sürecinde olan Wall Street Memes projesi, Reddit’ten başlayıp başta Wall Street olmak üzere dünya borsalarını karıştıran GameStop olaylarını temel alıyor. Bu olaylar sırasında ortak hareket ederek piyasadaki ağır topları sallayan küçük yatırımcıların daha planlı bir şekilde hareket etmelerini, bunu yaparken de eğlendirmeyi hedefliyor.

Wall Street Memes’e Elon Musk “desteği” de gelmişti:

Mart ve Nisan aylarında projenin Twitter sayfası tarafından yapılan paylaşımları yukarıdaki gibi tepkiler veren Elon Musk, biliyorsunuz ki bunu daha önce pek çok proje için yaptı. DOGE ise bunlardan en bilineni. Her ne kadar kendisinin bu yaklaşımı eskisi kadar etkili olmasa da verdiği etkileşim sayesinde Wall Street Memes, zaten popüler bir projeyken çok daha yüksek bilinirliğe kavuştu.

Bu destekle birlikte başlayan ön satış sürecinde, 12 Temmuz saat 15.00 itibariyle Wall Street Memes’in resmi kripto para birimi WSM; 15 milyon dolarlık satış hacmine ulaştı. Daha büyük bir borsada listelenmeyen bir kripto para projesi için oldukça iddialı bir seviyeye çıktığını belirtebiliriz.

Ancak elbette her ön satış sürecine giren kripto para projesinde olduğu gibi WSM’nin de volatil olduğunu, bu sebeple standart borsa alım-satımlarına, yatırımlarına kıyasla çok daha yüksek risk içerdiğini söylememiz gerekiyor. Bu sebeple daha önce hiç ön satış aşamasında yatırım deneyiminiz yoksa WSM’yi iyi araştırmanızı tavsiye ederiz:

Wall Street Memes token satın almak isteyenlerin yoğun ilgisi, bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl bir piyasa hareketliliği görmemizi sağlayacak. Bakalım, yaklaşan boğa sezonunda bu kez DOGE gibi kendisini mi konuşacağız, zaman gösterecek.

#işbirliği