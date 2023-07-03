Attığı tweet’ler ile kripto para piyasalarında dengeleri değiştiren Elon Musk’ın Mart 2023’te dikkat çektiği bir başka kripto para birimi de var. Wall Street Memes token olarak piyasalara giriş yapan bu kripto para güvenilir mi, diğer meme kripto paralardan farkı ne, nasıl alınır?

Dünya ekonomisinin işleyişine alternatif olarak geliştirilen kripto para projelerinin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Büyük yatırımcılara odaklanan projeler, bir noktada yine küresel finansal sisteme endeksleniyor, küçük yatırımcılar ya para kaybediyor ya da yüksek oranda kâr elde edemiyorlar. İşte bu yazımızda küçük yatırımcının bu sorununu eğlenceli bir şekilde çözmeyi amaçlayan bir topluluk projesi, Wall Street Memes Token’e değiniyoruz.

Mart 2023’te Elon Musk’ın da dikkat çektiği bu proje, küçük yatırımcıların güçlerini birleştirerek dünyanın en büyük borsası olan Wall Street’in ağır toplarına meydan okumalarını amaçlıyor. Wall Street Memes token satın almak isteyenler için şunu da belirtmemiz gerekiyor ki bu proje, Reddit’teki r/wallstreetbets topluluğunda yaşanan ve küçük yatırımcıların organize olduklarında dünya borsalarını sallayabileceklerini kanıtlayan olaylardan esinlenilerek oluşturuldu. Ayrıca adından da anlaşılacağı üzere tıpkı DOGE, SHIBA ya da FLOKI gibi bir meme kripto parası.

Wall Street Memes Token (WSM) nedir?

Wall Street Memes token, küçük yatırımcılarla büyümeyi hedefleyen ve ERC-20 tabanlı bir topluluk projesi olarak tanımlanabilir. Toplam arz 2 milyar adetle sınırlanan WSM, şu an sadece resmi ön satış yoluyla satın alınabiliyor ve herhangi bir büyük çaplı kripto para borsasında listelenmiyor.

Sosyal medyada Wall Street borsasını eleştiren meme, yani Türkiye’deki adıyla capslerin çoğu bu topluluğun ürünü. Zaten topluluğun hedefi de küçük yatırımcının duruşunu temsil edecek bir kimlik oluşturmak, bu sayede Wall Street’in büyük toplarına karşı bir duruş sergileyen küçük yatırımcıları kendi tokeni etrafında organize etmek.

Wall Street Memes Token (WSM) nasıl satın alınır?

Adım #1: WSM’nin resmi satış sayfasına gidin,

WSM’nin resmi satış sayfasına gidin, Adım #2: ETH, BNB, USDT ya da kart yoluyla alışveriş yolundan birini seçin,

ETH, BNB, USDT ya da kart yoluyla alışveriş yolundan birini seçin, Adım #3: Dilediğiniz WSM miktarını yazın,

Dilediğiniz WSM miktarını yazın, Adım #4: Satın alma işlemini MetaMask, Wallet ya da Wall Street Memes hesabınız üzerinden tamamlayabilirsiniz. İşlemi hangi araçla yaparsanız o platformdaki dijital cüzdanınıza o kadar WSM transferi yapılacak.

Satın alma işlemini MetaMask, Wallet ya da Wall Street Memes hesabınız üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Wall Street Memes token satın almak isteyenlere 3 Temmuz saat 16:00 itibarıyla WSM ön satışının bitişine 9 saat kaldığını, her aşamada WSM fiyatının arttığını hatırlatalım. Bu sebeple yatırımcılar ne kadar erken satın alım yaparlarsa, ilerleyen dönemlerdeki olası yükselişlerde elde ettikleri kâr o kadar yüksek olabilir.

Wall Street Memes Token (WSM) büyük hedeflere ulaşmaya başladı bile:

Haziran 2023 itibarıyla 2 milyon dolar piyasa değerini aşmayı başaran Wall Street Memes token; şu anda 12 milyon doların üzerinde destek topladı. Üstelik henüz emekleme aşamasında olarak yorumlanıyor. İnternet dünyasının, özellikle de piyasaları takip eden ve aktif sosyal medya kullanıcısı olan yatırımcıların favorisi olan meme coin’lere karşı ciddi bir rekabet içerisinde. 2023 sonu ve 2024 başı itibarıyla yaşanması beklenen boğa piyasasında da yatırımcıların büyük beklentiye sahip olduğu meme projelerinin başında geliyor.

Elon Musk da Wall Strees Memes ile birçok kez etkileşime geçmişti:

Kripto para piyasalarına yönelik tavrını yakından bildiğimiz Elon Musk, DOGE ve SHIBA gibi projelere dönem denem destek vermişti. Wall Street Memes token satın almak isteyenler Musk’ın bu etkileşimlerinden sonra harekete geçtiler. Sahibi olduğu Twitter’ı aktif şekilde kullanan Elon Musk, her ne kadar piyasa manipülatörü olarak eleştirilse de kısa sürede yüksek kâr elde etmek isteyen küçük yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim.

Biri 18 Mart, diğeri 22 Nisan 2023 olmak üzere Wall Street Memes’in Twitter hesabı ile etkileşim kuran Musk; bu sayede projenin popülerlik kazanmasına da büyük katkı sağladı. Elbette Musk, doğrudan bu projeye desteğini açıkladığı bir adım atmış değil, ancak kendisinin bu etkileşimi bile WSM’nin kısa sürede yüksek değerlere ulaşması için yeterli oldu. Bu kripto parayı Musk’tan önce keşfedenler, bu sayede kâr elde etmeyi başardılar.

Musk’ın etkileşimler sonrası başlayan ön satışların ilk gününde 250 bin dolar, ikinci gününde 500 bin dolarlık satış yapıldı:

Hızla yoluna devam eden WSM, kısa süre sonra 1 milyon ve hemen ardından 2 milyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıktı. Olası bir borsa listelenmesi ile bu değerin çok daha fazla artacağı, hatta olası bir Musk tweeti sonrasında Wall Street Memes tokeni daha çok konuşacağımız kesin.

Projenin resmi internet sitesi üzerindeki şu cümle projeyi yeteri kadar açıklıyor: “Wall Street Memes, Wall Street'in finansal piyasalardaki planlı tekeline karşı küçük yatırımcı hareketinin simgesidir. Topluluğun bir diğer projesi 2021 yılında piyasaya sürülen ve kısa sürede tükenen Wall St Bulls adındaki NFT projesiydi.

Wall Street Memes token (WSM) projesinin DOGE, SHIBA ve FLOKI’den farkları:

Diğer 3 projenin dayandırıldığı meme kültürü, Wall Street Memes token kadar köklü değil. Bu da DOGE, SHIBA veya FLOKI adına iletişim kurmanın, yani küçük yatırımcılara ulaşmanın WSM’ye kıyasla daha zor olduğunu gösteriyor. Ancak WSM topluluğu, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ile Elon Musk’ı da harekete geçirecek bir etkiye sahip.

Elbette diğer meme kripto paraları bugüne dek yeterli popülerliğe, yatırımcı sayısına ve güvene ulaştılar. Tamamı büyük kripto para borsalarında listelendiği için WSM, onlara kıyasla şu an emekleme aşamasında olan bir proje. Öyle ki satın almak için doğrudan proje sayfasında bir cüzdan hesabına ya da MetaMask veya Wallet hesaplarına ihtiyacınız var. Bu da söz konusu kripto paraya erişimi zorlaştırıyor.

FLOKI daha çok sosyal sorumluluk projeleri veya Fenerbahçe gibi spor kulüpleriyle işbirliğine gidiyor. DOGE ve SHIBA topluluğu ise birbirlerine çok yakın bir şekilde, sadece Musk’ın yarattığı heyecandan bu yana mevcut hacmini korumaya ve boğa sezonlarında ulaştığı değerlere yeniden ulaşmayı hedefliyor. Bu sebeple iyi bir meme kripto para alternatifi arayanlar için WSM, piyasadaki büyük meme paralara karşı iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Wall Street Memes token (WSM) artıları:

Ardında küçük yatırımcıları harekete geçirebilecek çok iyi bir motivasyon var, bunu r/wallstreetbets olaylarından hatırlıyoruz.

Kısa sürede 12 milyon dolar desteği toplamasıyla güven tazeledi.

Sosyal medyada epey güçlü olduğu için yatırımcılara ulaşma ve talep toplama konusunda oldukça yüksek potansiyele sahip

Walls Street Memes token (WSM) eksileri:

Anonim bir ekibi var, bu muhatap bulma konusunda sorun yaratabilir.

Henüz resmi bir borsadan destek almadı.

Elon Musk’ın etkileşim desteğini alsa da günün birinde ters bir açıklama ile güven kaybedebilir.

Türkiye’deki regülasyonlara veya hukuki alt yapıyla olası mağduriyetlerde yasal süreci takip etmek oldukça zor.

Wall Street Memes token ön satışına buradan katılabilir, dilerseniz projenin fazlasıyla eğlenceli Twitter, Instagram sayfalarını takip edebilir, Telegram ya da Discord topluluklarına katılabilirsiniz.

#İşBirliği