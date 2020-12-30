Webtekno 2021 Yılbaşı Çekilişi Başladı: PS5 Dahil 65 Hediye

Nihayet sonuna geldiğimiz 2020’nin bitişini kutluyor, 2021’e girişimiz şerefine yılın en popüler ürünü PlayStation 5’in de dahil olduğu toplam 65 hediyeli bir çekiliş gerçekleştiriyoruz.

2010’lu yıllarda yayın hayatına başladık ve siz değerli takipçilerimiz sayesinde, Türkiye’nin en büyük teknoloji platformlarından birisi olduk. Her ne kadar 2020, dünyamız adına beklediğimiz final olmasa da yaşananlar, birbirimize kenetlenmemiz ve birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle 2021'nin gelişini sizlerle kutlamak istiyoruz.

Her şeye rağmen belki de ilk defa yeni bir yılın büyük umutlarla birlikte gelmesini temenni ediyoruz. Umuyoruz ki 2021, kötü şeyler yaşanmadan iyi dersler aldığımız bir yıl olur. Umuyoruz ki eskiden normal her şeyi arzuladığımız o günlere hep birlikte kavuşuruz.

2021’in gelişini kutlamak için düzenlediğimiz çekilişte, seveceğinizi düşündüğümüz hediyeler şu şekilde:

1 kişiye PlayStation 5 ve Red Dead Redemption 2

2 kişiye masaüstü bilgisayar

2 kişiye Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik

20 kişiye 100 TL’lik Netflix hediye kodu

10 kişiye 50 TL’lik Google Play Store hediye kodu

10 kişiye 50 TL’lik App Store hediye kodu

20 kişiye Webtekno bardağı

Çekilişe katılmak için buradaki Gleam çekiliş sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

Çekilişimiz 30 Aralık 2020 21.00 itibarıyla başlamış olup 10 Ocak 2021 Pazar günü 23:59’da son bulacak. Sonuçlar ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü hem sitemizden hem de Instagram sayfamızdan duyurulacak.

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