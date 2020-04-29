İzolasyon günlerinde uzmanların çağrılarına uyan takipçilerimiz için #EvdeKal çekilişi başlatmıştık. iPhone XR ve PS4 Slim dışında 100 dijital hediyenin olduğu çekilişe 142 bin 627 kişi katılım sağladı ve kazananlar belli oldu.

Bundan 3 ay önce yakında sokağa bile güçlükle çıkacağımızı söyleseler herhalde zor inanır ya da uzun uzun düşünürdük. Hayat şartlarımız el verdiği müddetçe kendimizi fiziksel olarak izole etmek zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz. Elbette bunun da bir sonu olacak ve hep birlikte atlayacağız.

Küresel çapta yapılan #EvdeKal uyarılarına kulak asmak ve herkesin sağlığı için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Unutmayın ki dışarı çıkınca sadece kendi sağlığımızı değil, çevremizdeki insanların da sağlığını riske atıyoruz. Bu nedenle hep yapılan çağrıları desteklemek, #EvdeKal’an herkesin hoşuna gidecek hediyelerin bulunduğu bir çekiliş düzenledik.

Çekilişimize 142.627 takipçimiz katıldı:

Katılımları Gleam.io üzeriden aldığımız Webtekno #EvdeKal çekilişine Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube aracılığıyla tam 142 bin 627 kişi katıldı. Bunun haricinde gerekli koşulların sağlanmadığı 5922 katılım geçersiz sayıldı. 22 Nisan 2020 saat 18.30'da başlayan katılımlar 28 Nisan 2020 Salı günü saat 23.59’da son buldu.

Bu süre zarfında yoğun şekilde ilgi gören çekiliş için tüm takipçilerimize ve bu çekiliş ile aramıza katılan herkese teşekkür ederiz.

Listeye geçmeden küçük bir hatırlatma:

Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişiler hakkını kaybedecektir.

Ödüller kazanan kişilere kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Dijital kodlar için kazanlar ile mail yoluyla iletişime geçilecektir.

Webtekno #EvdeKal Çekilişi kazananları:

Çekilişimize ilgi gösteren tüm takipçilerimize çok teşekkür ederiz:

Webtekno Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarını takip ederek hem gündemden haberdar olup hem de elimizden geldiğince sık sık düzenlediğimiz çekilişlere katılma şansı elde edebilirsiniz.