Bundan 3 ay önce yakında sokağa bile güçlükle çıkacağımızı söyleseler herhalde zor inanır ya da uzun uzun düşünürdük. Hayat şartlarımız el verdiği müddetçe kendimizi fiziksel olarak izole etmek zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz. Elbette bunun da bir sonu olacak ve hep birlikte atlayacağız.
Küresel çapta yapılan #EvdeKal uyarılarına kulak asmak ve herkesin sağlığı için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Unutmayın ki dışarı çıkınca sadece kendi sağlığımızı değil, çevremizdeki insanların da sağlığını riske atıyoruz. Bu nedenle hep yapılan çağrıları desteklemek, #EvdeKal’an herkesin hoşuna gidecek hediyelerin bulunduğu bir çekiliş düzenledik.
Çekilişimize 142.627 takipçimiz katıldı:
Katılımları Gleam.io üzeriden aldığımız Webtekno #EvdeKal çekilişine Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube aracılığıyla tam 142 bin 627 kişi katıldı. Bunun haricinde gerekli koşulların sağlanmadığı 5922 katılım geçersiz sayıldı. 22 Nisan 2020 saat 18.30'da başlayan katılımlar 28 Nisan 2020 Salı günü saat 23.59’da son buldu.
Bu süre zarfında yoğun şekilde ilgi gören çekiliş için tüm takipçilerimize ve bu çekiliş ile aramıza katılan herkese teşekkür ederiz.
Listeye geçmeden küçük bir hatırlatma:
- Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişiler hakkını kaybedecektir.
- Ödüller kazanan kişilere kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Dijital kodlar için kazanlar ile mail yoluyla iletişime geçilecektir.
Webtekno #EvdeKal Çekilişi kazananları:
- iPhone XR: Furkan Şentürk
- PS4 Slim 500 GB: Serkan Acar
- 100 TL değerinde Steam Hediye Kodu kazananlar:
- 50 TL değerinde Steam Hediye Kodu kazananlar:
- Cengiz Büyükakten
- Tolgahan Demir
- Salih Keskin
- Emirhan Bezirci
- Emirhan Bot
- Fatih Özdemir
- Hakan Vural
- Seyit Ahmet Arvas
- Mustafa Ağarı
- Emre Partici
- Baran Ösme
- Tuncay Cem Uzun
- Mehmet Esat Çömlekçi
- Yusuf Çiftci
- Batuhan Özer
- Nazlı Nilay Özçolakoğlu
- Yasin Gündoğdu
- Muhammed Köç
- Uğur Kırmacı
- Ufuk Karayavuz
- Yağız Arslan
- Ugur Canözer
- Hakan Karabacak
- Yasin Taban
- Ramazan Ege
- Enes Batuhan Çakır
- Selçuk Melhem
- Müsellim Kapu
- Nazlı Gökçen Kütük
- İsmail Hakkı Argani
- 50 TL değerinde Netflix Hediye Kodu kazananlar (Netflix Hediye Kodlarında stok sorunu yaşandığı için aşağıdaki listede yer alıp isteyen takipçimize 50 TL değerinde Steam kodu gönderiyoruz):
- 50 TL değerinde Google Play Store Hediye Kodu kazananlar:
- Efe Yörük
- Arda Güler
- Berkay Erdemir
- Remzi İnce
- Kemalcan Zeytünlü
- Bergutay Kınalı
- Yunus Özdoğan
- Yiğit Görkem Özer
- Yağız Ali Gökçen
- Halil İbrahim Çetin
- Mesut Kemal Avluklu
- Ramazan Anık
- İbrahim Büber
- Dilara Ayça Atasun
- Muhammed Kurt
- Berat Ünal
- Ömer Soukbaş
- Emir Doruk Uçku
- Mert Ali Karataş
- Oğuz Kaan Kutlu
- 50 TL değerinde App Store Hediye Kodu kazananlar:
Çekilişimize ilgi gösteren tüm takipçilerimize çok teşekkür ederiz:
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