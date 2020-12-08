WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu alışveriş özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, uygulamasına birden fazla ürünü sepete ekleme özelliği getirdi. Bu sayede birden çok ürün sepete eklenerek tek bir mesaj olarak işletmeciye gönderilebilecek.

Sadece bir anlık mesajlaşma uygulaması olmaktan öteye gitmeye başlayan WhatsApp, geçtiğimiz ay alışveriş düğmesini uygulamasına eklemişti. Bu özellik sayesinde bir mağazanın kataloğuna bakabiliyor ve ilginizi çeken bir şey olursa satın alma işlemi için konuşma başlatabiliyordunuz.

Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki bu alışveriş seçeneğine yeni bir özellik daha ekledi. Artık alışveriş kataloğunu kontrol ederken birden fazla eşya sepete eklenebiliyor.

WhatsApp, alışveriş özelliğini geliştirmeye devam ediyor

Ürün kataloğunu kontrol edip almak istediğiniz ürünleri sepete ekledikten sonra bu eşyalar, tek bir mesaj içerisinde işletmenin sahibine gönderilecek. Bu gruplandırmalar, işletmecinin gelen siparişleri kabul etmesini ve takip etmesini bir hayli kolaylaştıracak.

WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu bu seçenek oldukça yenilikçi olsa da ödeme yapma ve alışveriş detaylarını verme konusunda resmi boyut kazanabilmiş değil. Ancak WhatsApp, uygulama içi ödemeler konusunda da çalışmalar yürütüyor. Ancak bu özellik, her ülke tarafından kolayca kabul edilmiyor.

WhatsApp, haziran ayında Brezilya'da uygulama içi satın almayı kullanıma sunmuş ancak Brezilya Merkez Bankası tarafından 1 hafta sonra bu özelliğin askıya alınması kararı verilmişti. Bunun sebebi olarak ise uygun rekabet ortamının korunmak istemesi olduğu belirtilmişti.

WhatsApp, ödemeler özelliğini, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi olan Hindistan'da kullanıma sundu. Hindistan'da bu konuda 5 bankanın desteği de bulunuyor. Yeni özellikler sunma konusunda en bonkör uygulamalardan bir tanesi olan WhatsApp, kullanılabilirlik alanını giderek genişletmeye devam ediyor. Peki, siz bu özellik konusunda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.