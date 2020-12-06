Whatsapp, yeni gelecek güncellemelerle ilgili bir değişiklik yapmak için hazırlanıyor. 2021 yılında geçerli olacak gizlilik politikaları güncellemesini yapan Whatsapp, bununla birlikte artık tüm güncellemelerin uygulama içerisinde duyurulmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler ve en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve bu sayı gün geçtikçe artış gösteriyor. Sürekli güncellenen ve yenilenen uygulama, özellikle gizlilik ve güvenlik anlamında daha sık ve daha detaylı güncellemeler almaya devam ediyor. Elbette bu durum da akıllı telefon kullanıcılarını Whatsapp kullanmaya daha meyilli hale getiriyor.

Raporlara göre Whatsapp, gizlilik politikalarını 2021 yılı için bir düzenleme sürecine soktu. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın gizlilik standartlarını daha farklı bir seviyeye çıkaracak olan Whatsapp ile ilgili başka bir söylenti daha ortaya atıldı. Bu söylentiye göre Whatsapp, gelecek sene itibariyle yapacağı tüm güncellemeleri uygulama içerisinde duyuracak.

İşte Whatsapp'ın yeni güncelleme bildiriminden bir görüntü:

Söylentiyi ortaya çıkaran WABetaInfo isimli internet sitesi, aynı zamanda konuyla ilgili bir de ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsünde yeni uygulama içi güncelleme bildirimi sistemiyle gelen gizlilik politikası güncellemesi görülüyor. Ekranın alt tarafında ise Agree, yani kabul etme tuşu bulunuyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Whatsapp, yeni yapacağı güncellemeler için kullanıcılara iki farklı seçenek sunacak: Kabul Et ya da Hesabını Sil. Söylentilere göre bundan sonra gelecek olan gizlilik güncellemeleri, kullanıcıların bazı spesifik izinler vermesini zorunlu kılabilir. Bunu kabul eden kişiler Whatsapp'ı kullanmaya devam edebilecek ancak bu gizlilik koşullarını kabul etmeyen kişiler Whatsapp hesaplarını kapatmak zorunda kalacak. Bu şimdilik yalnızca bir söylenti, dolayısıyla bu konuda endişelenmek için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz.