WhatsApp'a Çocuklar İçin Ebeveyn Kontrollü Hesaplar Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın yeni beta güncellemesinde ebeveynlerin çocukların hesaplarını yönetebileceği yeni bir özellik ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, Android için yayınladığı yeni beta güncellemesiyle (sürüm 2.26.1.30) birlikte çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli bir özelliği test etmeye başladı.

Popüler mesajlaşma uygulaması, ebeveynlerin çocuklarına ait hesapları daha yakından ve güvenli bir şekilde yönetebilmesini sağlayacak ebeveyn kontrollü “ikincil hesaplar” üzerinde çalışıyor.

Yeni ebeveyn kontrollü "ikincil hesaplar" nasıl çalışacak?

WhatsApp’ın kullanım koşullarına göre platforma katılmak için minimum yaş 13 olsa da bazı ülkelerde bu sınır daha yüksek. Yasal yaşın altında olan kullanıcıların ise ebeveyn ya da yasal vasi onayı alması gerekiyor. İşte yeni geliştirilen bu özellik, tam da bu noktada devreye giriyor.

Yeni sistemle birlikte çocuklar için sınırlı özelliklere sahip ikincil hesaplar oluşturulabilecek. Bu hesaplar, ebeveynin ana hesabına özel bir bağlantı ile bağlanacak. Böylece ebeveynler, çocuklarının gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirebilecek ancak mesaj ve arama içeriklerine erişemeyecek. WhatsApp, uçtan uca şifreleme sayesinde sohbet gizliliğinin korunmaya devam edeceğini söylüyor.

Ebeveynler, çocuklarının mesajlarını okuyamayacak

İkincil hesaplarda varsayılan olarak yalnızca rehberde kayıtlı kişilerden mesaj ve arama alma özelliği aktif olacak. Bu sayede çocukların yabancılardan gelebilecek istenmeyen mesajlara maruz kalması büyük ölçüde engellenecek. Ayrıca ebeveynler, kimin çocuğuyla iletişime geçebileceği konusunda daha fazla söz sahibi olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu ebeveyn kontrolü özelliklerinin, gelecekteki bir WhatsApp güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Whatsapp

