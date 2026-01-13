Tümü Webekno
YouTube'da Keşfedilen Yeni Bir Video Kısa Sürede Viral Oldu: Tam 140 Yıl Uzunluğunda...

YouTube'da keşfedilen yeni bir video, akılalmaz bir şekilde tam 140 yıl uzunluğunda ama videonun tek esrarengiz tarafı bu değil...

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

YouTube’da ortaya çıkan gizemli bir video, bu sefer içeriğiyle değil süresiyle sosyal medyayı birbirine kattı. Üzerinde sadece bir soru işareti bulunan ve tam 140 yıl uzunluğunda göründüğü iddia edilen video, çok geçmeden viral oldu ancak işin aslı daha da kafa karıştırıcı…

Ocak ayının başında ShinyWR kullanıcı adına sahip bir kanal tarafından yüklenen video, listeleme ekranında 140 yıl gibi akıl almaz bir süreye sahip fakat videoya tıklandığında sürenin 12 saat olarak göründüğü fark ediliyor. Üstelik video herhangi bir görüntü içermiyor, yani ekran tamamen boş.

Kısa sürede 2.7 milyondan fazla izlendi

Bu tuhaf içerik kısa sürede 2.7 milyondan fazla izlenme aldı. İzleyenlerin çoğu ise aynı soruyu soruyor: “Bu nasıl mümkün olabilir?”

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun YouTube’un sınırlarını zorlayan zeki bir yazılım denemesi olduğunu savunurken, bazıları da bunun gizli bir ARG (Alternatif Gerçeklik Oyunu) olabileceğini düşünüyor. Hatta kanalın yanlışlıkla herkese açık hâle gelmiş bir YouTube test hesabı olduğu iddiaları da var.

Ortada asılsız birçok söylenti dolaşıyor

Gizem bununla da sınırlı değil. Kanalda ayrıca 294 saatlik, 150 saatlik kısa video ve 300 saatlik canlı yayın gibi oynatılamayan başka içerikler de bulunuyor. Bu videoların hiçbiri düzgün çalışmıyor ve sanki bir sistem hatası varmış gibi görünüyor.

YouTube’daki bu esrarengiz kanalın sırrı çözülene kadar şimdilik bu video YouTube'un en uzun videosu olarak kabul görmüş durumda...

