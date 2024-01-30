WhatsApp'ın 24.2.10.73 kodlu iOS beta sürümünde, "Passkey" özelliği ortaya çıktı. Geliştirme aşamasındaki özellik, WhatsApp girişlerine yeni ve güvenli bir alternatif oluşturacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ekim ayında Android kullanıcıları için yeni bir özellik yayımladı. "Passkeys" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp girişleri için yeni ve güvenli bir alternatif üretilmesini sağlıyordu.

Şimdiyse bu özelliğin iOS sürüme geleceği ortaya çıktı. WhatsApp'ın 24.2.10.73 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan Passkey özelliği, henüz geliştirme aşamasında olsa da yakında kullanıcılara ulaşacak gibi görünüyor. Merak edenler için hemen söyleyelim; WhatsApp'ın iOS'taki Passkey özelliği, büyük oranda Android'dekine benzeyecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Passkey özelliği WhatsApp'ın iOS sürümüne geldiğinde kullanıcılar için oldukça etkili ve kolay bir deneyim sunulacak. Herhangi bir nedenden ötürü kullandığı iPhone'da WhatsApp'ı kapatan kullanıcı, yeniden giriş yapmak istediği zaman Face ID, Touch ID veya telefonunun kilit şifresini kullanarak WhatsApp hesabını yeniden aktifleştirebilecek.

Özelliği kullanmak isteyen kullanıcı, sunulacak yeni bir bölüm üzerinden kendi passkey'ini belirleyecek. Buradaki seçenek, kullanıcıya bırakılacak. Kimi kullanıcılar yüz tarama yöntemini, eski iPhone sahipleri ise parmak izleriyle WhatsApp'a giriş yapabilecekler. Bunlarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar ise iPhone ekran kilidi üzerinden de WhatsApp'ta oturum açabilecekler. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağını yakında öğreneceğiz.