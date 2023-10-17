WhatsApp, Android kullanıcıları için "Passkeys" özelliğini yayınladı. Bu yeni özellik, WhatsApp'a girişlerde yeni ve doğrulama kodundan daha güvenli bir yöntem sunacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özelliğini kullanıma sundu. Şu an için sadece Android kullanıcılarına sunulan "Passkeys" isimli özellik, WhatsApp'a hem daha kolay giriş imkânı kazandıracak hem de yeni bir güvenlik katmanı eklemiş olacak. Gelin WhatsApp'ın yeni özelliğine yakından bakalım.

WhatsApp'a giriş yapmak isteyen bir kullanıcı, telefon numarasını girdikten sonra doğrulama kodu alıyor, uygulamaya giriş yapıyordu. Passkeys isimli özellik, bunu değiştirdi. Kullanıcı bundan sonra biyometrik verilerini kullanarak da WhatsApp'a giriş yapabilecek. Böylelikle kullanıcıya hem daha pratik hem de daha güvenli bir giriş seçeneği sunulmuş olacak.

WhatsApp'a giriş için parmak izi veya yüz tarama yeterli olacak!

WhatsApp'a giriş yapmak için Passkeys özelliğini kullanmak isteyen bir kullanıcının, uygulamada yüz tarama veya parmak izi kaydını aktif etmesi yeterli olacak. Ancak bu özelliğin kullanılabilir olması için kullanılan telefonun Android 9 ve üstü işletim sistemiyle çalışması gerekecek. Özelliği kullanabilmek için tek şart bu.

Google da yakın zaman Passkeys'e geçiş yaptı:

WhatsApp'ta Passkeys nasıl oluşturulur?

Adım #1: " Ayarlar " bölümüne girin.

" bölümüne girin. Adım #2: " Parola " seçeneğine dokunun.

" seçeneğine dokunun. Adım #3: " Passkeys " bölümüne girin.

" bölümüne girin. Adım #4: Talimatları izleyin.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin henüz dağıtım aşamasında olduğunu söyleyelim. Tüm Android kullanıcıları, bu özelliği çok yakında kullanabilecekler.