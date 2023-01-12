WhatsApp, konuşmak istemediğimiz kişileri engellemeyi kolaylaştıracak bir kısayol üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre artık sohbet listesi üzerinden insanları engellemek mümkün hale gelecek.

Geçtiğimiz günlerde uygulamasına proxy desteği ekleyen WhatsApp’ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlk olarak WABetainfo tarafından fark edilen bu özelliğin, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırabileceği görüldü.

Kabul edelim, hepimiz en az bir kez bile olsa WhatsApp kullanırken tanımadığı veya görüşmek istemediği insanları engellemek zorunda kalmışızdır. Bunu yapmak için normalde, o kişiyle olan sohbetini açıp daha sonra sohbet detaylarına girmemiz veya ayarlar bölümündeki gizlilik kısmından işlemi halletmeniz gerekiyordu. Ancak bugün ortaya çıkan özellik, platformun kişileri engellemeyi daha da kolaylaştırmak istediğini gösterdi.

Uygulamaya kişileri engellemeyi kolaylaştıracak kısayol geliyor

Şu an geliştirme aşamasında olan ve Android kullanıcılarına yönelik olduğu görülen özellik, direkt olarak sohbet listesinden kişilerin engellenmesine olanak tanıyor. Bu kısayolun, tüm sohbetlerinizin bulunduğu sayfanın sağ üst kısmında yer alan seçenekler sekmesine eklendiğini görüyoruz. Engellemek istediğiniz kişileri seçtikten sonra ‘Tümünü Seç’ bölümünün altında ‘Engelle’ seçeneği beliriyor. Böylece de istediğiniz kadar kişiyi, sohbeti veya ayarları açmadan kolayca engelleyebiliyorsunuz.

Üzerinde çalışılan bu kısayol, oldukça küçük bir özellik olsa da zaman kazandırması nedeniyle kullanıcıların hoşuna gidebilir. WhatsApp’ın yeni özelliği ne zaman geniş çapta çıkaracağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.