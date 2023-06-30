WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların beklediği QR kodla chazlar arasında mesaj taşıma özelliğini getireceğini duyurdu. Özellik, aynı işletim sistemlerinde kullanılabilecek.

Neredeyse her gün yeni bir özelliğini duyuran WhatsApp, sürekli olarak kullanıcılarının istek ve ihtiyaçlarına yönelik güncellemeler yapmaya çalışıyor. Bu güncellemeler kimi zaman güvenliği arttırmayı amaçlarken kimi zamansa kullanıcıların WhatsApp kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

WhatsApp’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı yeni beta sürümündeyse sık sık telefon değiştirenlerin fazlasıyla işine yarayacak yeni bir özellik WaBetaInfo tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise özelliğin resmen geleceği duyuruldu.

Sadece QR kod okutarak mesajları transfer edebileceksiniz (ama yalnızca aynı işletim sistemlerinde)

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün açıklamalarına göre yeni özellik sadece QR kod kullanarak WhatsApp mesajlarını telefonlar arasında taşımanıza olanak sağlıyor. Daha önceleri mesajlarınızı transfer etmek istediğinizde öncelikle WhatsApp ile Google hesabınızı bağlayarak mesajlarınızı yedeklemeniz ve buluta yüklemeniz gerekiyordu.

QR kodla taşıma özelliğini kullanmak için öncelikle yeni cihazınızda Whatsapp uygulamasını indirmeniz ve numaranızla giriş yapmanız gerekiyor. Ardından, eski kullandığınız cihazınızda mesajları taşıma bölümünden kamerayı açıp, yeni cihazınızdaki QR kodu taramanız gerekiyor. Bunun ardından cihazlarınız arasında otomatik olarak sohbet aktarımı gerçekleştirilebilecek.

Bu özelliğin yalnızca aynı işletim sistemine sahip telefonlar arasında olacağını vurgulamak gerek. Yani bu işlem, Android'den Android'e veya iOS'ten iOS'e gerçekleştirilebilecek, Android ve iOS arasında yapılamayacak.

WhatsApp, kullanıcıları sevindirecek yeni özelliğinin ne zaman geleceğini açıklamadı. Ancak daha önce beta kullanıcılarına yavaş yavaş çıkmaya başlaması, özelliğin genel kullanım için yakın zamanda sunulabileceğini ortaya koyuyor.