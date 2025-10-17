Ekim 2025 Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını araştırdı. Yapılan araştırma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki küresel çapta en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu ise X'ti.
Peki Statcounter verileri ne diyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Türkiye hem de küresel çapta kullanıcıların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarına yakından bakalım.
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:
|Platform
|Pazar Payı
|Yüzde 70,37
|X
|Yüzde 8,44
|Yüzde 8,1
|YouTube
|Yüzde 5,86
|Yüzde 5,65
|Linkedln
|Yüzde 0,65
|Yüzde 0,5
Yukarıdaki tablo, Meta'nın sosyal medya dünyasındaki etkisini doğrudan gözler önüne seriyor. Meta'ya ait olan Facebook ile Instagram, pazarın 78,47'sine hâkim durumda. Diğer platformların ne Facebook'a ne de doğrudan Meta'ya ulaşmaları pek mümkün görünmüyor.
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şöyle:
|Platform
|Pazar Payı
|X
|Yüzde 61,67
|Yüzde 16,37
|Yüzde 14,54
|YouTube
|Yüzde 4,56
|Yüzde 1,53
|Linkedln
|Yüzde 0,8
|Yüzde 0,09
Türkiye özelindeki sonuçlara baktığımız zaman X'in zirvede olduğunu görüyoruz. Facebook ile Instagram ise X'i takip ediyor ancak iki platformun pazar payı topladığımız zaman X'e ulaşamadıklarını görüyoruz. Burada dikkat çeken husus, Reddit'in Türkiye'de, küresel çapta gördüğü kadar ilgi görmüyor olması.