Ekim 2025 Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu. Statcounter tarafından yapılan çalışma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcıların alışkanlıkları arasında bariz farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. İşte o araştırmanın sonuçları...

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını araştırdı. Yapılan araştırma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki küresel çapta en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu ise X'ti.

Peki Statcounter verileri ne diyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Türkiye hem de küresel çapta kullanıcıların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarına yakından bakalım.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:

Platform Pazar Payı Facebook Yüzde 70,37 X Yüzde 8,44 Instagram Yüzde 8,1 YouTube Yüzde 5,86 Pinterest Yüzde 5,65 Linkedln Yüzde 0,65 Reddit Yüzde 0,5

Yukarıdaki tablo, Meta'nın sosyal medya dünyasındaki etkisini doğrudan gözler önüne seriyor. Meta'ya ait olan Facebook ile Instagram, pazarın 78,47'sine hâkim durumda. Diğer platformların ne Facebook'a ne de doğrudan Meta'ya ulaşmaları pek mümkün görünmüyor.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şöyle:

Platform Pazar Payı X Yüzde 61,67 Facebook Yüzde 16,37 Instagram Yüzde 14,54 YouTube Yüzde 4,56 Pinterest Yüzde 1,53 Linkedln Yüzde 0,8 Reddit Yüzde 0,09

Türkiye özelindeki sonuçlara baktığımız zaman X'in zirvede olduğunu görüyoruz. Facebook ile Instagram ise X'i takip ediyor ancak iki platformun pazar payı topladığımız zaman X'e ulaşamadıklarını görüyoruz. Burada dikkat çeken husus, Reddit'in Türkiye'de, küresel çapta gördüğü kadar ilgi görmüyor olması.