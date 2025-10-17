Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil Uygulama

Ekim 2025 Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu. Statcounter tarafından yapılan çalışma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcıların alışkanlıkları arasında bariz farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. İşte o araştırmanın sonuçları...

Ekim 2025 Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını araştırdı. Yapılan araştırma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki küresel çapta en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu ise X'ti.

Peki Statcounter verileri ne diyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Türkiye hem de küresel çapta kullanıcıların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarına yakından bakalım.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:

Başlıksız-1

Platform Pazar Payı
Facebook Yüzde 70,37
X Yüzde 8,44
Instagram Yüzde 8,1
YouTube Yüzde 5,86
Pinterest Yüzde 5,65
Linkedln Yüzde 0,65
Reddit Yüzde 0,5

Yukarıdaki tablo, Meta'nın sosyal medya dünyasındaki etkisini doğrudan gözler önüne seriyor. Meta'ya ait olan Facebook ile Instagram, pazarın 78,47'sine hâkim durumda. Diğer platformların ne Facebook'a ne de doğrudan Meta'ya ulaşmaları pek mümkün görünmüyor.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şöyle:

Başlıksız-1

Platform Pazar Payı
X Yüzde 61,67
Facebook Yüzde 16,37
Instagram Yüzde 14,54
YouTube Yüzde 4,56
Pinterest Yüzde 1,53
Linkedln Yüzde 0,8
Reddit Yüzde 0,09

Türkiye özelindeki sonuçlara baktığımız zaman X'in zirvede olduğunu görüyoruz. Facebook ile Instagram ise X'i takip ediyor ancak iki platformun pazar payı topladığımız zaman X'e ulaşamadıklarını görüyoruz. Burada dikkat çeken husus, Reddit'in Türkiye'de, küresel çapta gördüğü kadar ilgi görmüyor olması.

Facebook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

Telefonunuzu Yeni Almış Gibi Hızlandırmanın 5 Yolu

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim