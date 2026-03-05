Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Gelecek Ücretli Abonelik Sisteminin İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a yakın zamanda gelmesi beklenen ücretli abonelik sisteminin ismi belli oldu. Ayrıca bu abonelikte sunulacak özellikler de ortaya çıktı.

WhatsApp'a Gelecek Ücretli Abonelik Sisteminin İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler getiriyordu. Platformun bir süredir ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını görmüştük. Şimdi ise bu ücretli abonelik sistemiyle alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni bir haberde, WhatsApp’a gelecek ücretli abonelik sisteminin ismi ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda bu aboneliğin nasıl özellikler sunacağı da detaylandırıldı.

WhatsApp’ın ücretli abonelik sistemi “WhatsApp Plus” olacak

wp1

WABetaInfo’nun aktardığına göre Meta’nın WhatsApp’ta yakın zamanda Android ve iOS sunacağı ücretli abonelik sistemi, “WhatsApp Plus” ismini alacak. Tamamen opsiyonel olarak sunulacak bu premium aboneliğe kullanıcılar, aylık ücretler ödeyerek erişebilecekler. Abonelikte daha gelişmiş özelliklere ulaşabileceksiniz. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

WhatsApp Plus’ta nasıl özellikler olacak?

wp3

WhatsApp, birçok yeni özelliği ücretli abonelik sisteminde sunmayı planlıyor. Örneğin abone olan kullanıcılar, uygulamada 20 adede kadar sohbeti sabitleme imkânına sahip olacaklar. Normalde 3 sohbeti sabitleyebiliyordunuz. Ücretli abonelikte bu miktar iyice artacak.

wp2

Bunun dışında uygulama temasını, uygulama logosunu ve renkleri de değiştirme imkânı sunulacak. Toplamda 14 yeni WhatsApp logosu olacak ve aralarından seçebileceksiniz. Ayrıca çok sayıda renk arasından da seçim yaparak uygulamanın temasını ve rengini değiştirebileceksiniz. Böylece WhatsApp’ınız üzerinde daha fazla kontrolünüz olacak.

wp4

Ayrıca WhatsApp Plus kullanıcıları, özel olarak sunulan zil seslerine de erişebilecek. Her bir zil sesi birbirinden farklı olacak ve uygulamadan gelen bildirimlere eklenebilecek. Böylece daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşanacak. Buna ek olarak normal kullanıcıların erişemediği özel stickerlar da ücretli aboneler tarafından erişilebilir olacak.

Şimdilik ortaya çıkan özellikler bunlar. Çok daha fazlasının yer aldığını göreceğiz. Ayrıca zamanla özelliklerin artacağı da gelen bilgiler arasında. Çıkış tarihi hakkında bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com