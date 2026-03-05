WhatsApp'a Gelecek Ücretli Abonelik Sisteminin İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a yakın zamanda gelmesi beklenen ücretli abonelik sisteminin ismi belli oldu. Ayrıca bu abonelikte sunulacak özellikler de ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler getiriyordu. Platformun bir süredir ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını görmüştük. Şimdi ise bu ücretli abonelik sistemiyle alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni bir haberde, WhatsApp’a gelecek ücretli abonelik sisteminin ismi ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda bu aboneliğin nasıl özellikler sunacağı da detaylandırıldı.

WhatsApp’ın ücretli abonelik sistemi “WhatsApp Plus” olacak

WABetaInfo’nun aktardığına göre Meta’nın WhatsApp’ta yakın zamanda Android ve iOS sunacağı ücretli abonelik sistemi, “WhatsApp Plus” ismini alacak. Tamamen opsiyonel olarak sunulacak bu premium aboneliğe kullanıcılar, aylık ücretler ödeyerek erişebilecekler. Abonelikte daha gelişmiş özelliklere ulaşabileceksiniz. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

WhatsApp Plus’ta nasıl özellikler olacak?

WhatsApp, birçok yeni özelliği ücretli abonelik sisteminde sunmayı planlıyor. Örneğin abone olan kullanıcılar, uygulamada 20 adede kadar sohbeti sabitleme imkânına sahip olacaklar. Normalde 3 sohbeti sabitleyebiliyordunuz. Ücretli abonelikte bu miktar iyice artacak.

Bunun dışında uygulama temasını, uygulama logosunu ve renkleri de değiştirme imkânı sunulacak. Toplamda 14 yeni WhatsApp logosu olacak ve aralarından seçebileceksiniz. Ayrıca çok sayıda renk arasından da seçim yaparak uygulamanın temasını ve rengini değiştirebileceksiniz. Böylece WhatsApp’ınız üzerinde daha fazla kontrolünüz olacak.

Ayrıca WhatsApp Plus kullanıcıları, özel olarak sunulan zil seslerine de erişebilecek. Her bir zil sesi birbirinden farklı olacak ve uygulamadan gelen bildirimlere eklenebilecek. Böylece daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşanacak. Buna ek olarak normal kullanıcıların erişemediği özel stickerlar da ücretli aboneler tarafından erişilebilir olacak.

Şimdilik ortaya çıkan özellikler bunlar. Çok daha fazlasının yer aldığını göreceğiz. Ayrıca zamanla özelliklerin artacağı da gelen bilgiler arasında. Çıkış tarihi hakkında bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.