WhatsApp, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara mesaj göndereceğini açıkladı. Mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni Kullanım Koşulları'yla ilgili olacak bu mesajda, kullanıcıların ikna edilmesi sağlanacak.

Ocak ayı içinde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, WhatsApp'ın Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları'ydı. Platform, bundan sonrası için bazı yeni kullanım koşulları sunuyor, bu koşulları kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanmalarını engellemek istiyordu. Yeni kullanım koşullarına göre WhatsApp'ın kullanıcılara ait verileri resmen kullanacak olması ise hesap sahiplerini rahatsız etmişti. Şirket daha sonra, şubat ayı içinde bitirmeyi planladığını sürecin mayıs ayına ertelenmesine karar verdi.

WhatsApp şimdi, resmi blog sayfasında yeni bir içerik yayınladı. "Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi" başlığıyla yayınlanan içerik, şirketin bundan sonraki süreçte ne yapmayı düşündüğünü gözler önüne seriyor. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yeni Kullanım Koşulları'nı kabul etmeleri için ikna edilmeye çalışacaklar.

Kullanıcılara uyarı mesajı gönderilecek

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda bazı durum mesajları paylaşmıştı. Bu durum mesajlarında yeni dönemde kullanıcıların hayatlarında ne gibi değişiklikler olacağı ifade edilmişti. WhatsApp tarafından yapılan son açıklamalarda, yeni durum paylaşımları yapılabileceği ifade ediliyor. Ancak şirket, sadece bununla yetinmeyecek. WhatsApp, herhangi bir zamanda okunabilecek bir uyarı mesajını, önümüzdeki günlerde kullanıcılara gönderecek.

WhatsApp tarafından gönderilecek mesajda neler yazacağı açıklanmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamaların tekrarlanacağını daha şimdiden söyleyebiliriz. Ayrıca şirket, koşulları kabul etmeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacaklarının da kullanıcılara hatırlatacağını söylüyor. Özetleyecek olursak; WhatsApp bu mesajla kullanıcılara zaten bildiğimiz şeyleri anlatıp, konuyu bir an önce ortadan kaldırmaya çalışacak.