WhatsApp, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde kullanıma sunduğu para gönderme özelliğinin nasıl kullanıldığını açıklayan videolar paylaştı. Söz konusu videolara göre WhatsApp ile para göndermek, çoğu banka uygulamasından bile daha kolay.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılara pratik ve hızlı mesajlaşma hizmetinin yanı sıra para gönderme gibi bazı ek hizmetler de sunuyor. Şu an için sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulan bu özellikler için şirket, resmi YouTube kanalı üzerinden “Nasıl yapılır?” videoları paylaşmaya başladı.

WhatsApp’ın paylaşmış olduğu videolardan ilki, “WhatsApp’ta QR kod kullanarak nasıl para gönderilir?” adını taşıyor ve geçmişte bazı tartışmalara konu olan WhatsApp’ın para gönderme özelliğinin ne kadar kolay bir kullanıma sahip olduğunu gösteriyor.

WhatsApp’ın videoda da gösterdiği üzere mesajlaşma uygulamasını kullanarak bir kişiye para göndermek son derece basit. WhatsApp ana ekranındayken sağ üstteki üç nokta (seçenekler) ikonuna tıkladıktan sonra “ Ödeme ” alt menüsüne gitmek gerekiyor. Bu ekranda hem geçmiş ödemelerimizi görüntüleyebiliyor hem de yeni bir ödeme işlemi başlatabiliyoruz.

“ Yeni ödeme ” butonuna bastığımızda para göndermek için karşımıza üç farklı seçenek çıkıyor. Hindistan’ın bankalar arası para gönderme sistemi UPI ID, QR kod ya da doğrudan kayıtlı bir WhatsApp kullanıcısına para gönderebiliyorsunuz. Buradan QR kodu seçtiğinizde kamera uygulaması açılıyor ve para göndermek istediğiniz cihazın QR kodunu tarıyorsunuz.

“WhatsApp’ta QR kod kullanarak nasıl para gönderilir?” adlı video

Kime para göndereceğinizi belirledikten sonra göndermek istediğiniz miktarı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra ise UPI ID’nizi onaylamanız gerekiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken gönderimi onaylamak. En azından Hindistan’daki WhatsApp kullanıcıları için para göndermek işte bu kadar kolay.

WhatsApp’ın “WhatsApp’ta UPI ID kullanarak nasıl para gönderilir?” videosunda ise QR kod ile uğraşmadan nasıl para gönderilebileceği gösteriliyor. Bu seçeneğin QR kod ile para göndermekten tek farkı, diğer seçenekte QR kod taradığımız adımda bu seçenekte para göndereceğimiz kişinin UPI ID’sini giriyor olmamız. Bu seçenek, hepimizin aşina olduğu IBAN ile para transferine fazlasıyla benziyor olsa da çok daha pratik olduğunu söyleyebiliriz.

“WhatsApp’ta UPI ID kullanarak nasıl para gönderilir?” adlı video