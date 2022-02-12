İletişim platformu denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan olan WhatsApp, birden fazla grubu aynı anda ekleyebileceğiniz yeni bir özellik ile karşımızda.

Geçtiğimiz günlerde yeni gelen özellik sayesinde yöneticiler, gruba kişi ekleme/çıkarma, grubu silme gibi özelliklere ek olarak daha fazla “yönetme” şansına sahip oldu. Mesajları herkes için kimin sildiği ise “…….. adlı yönetici tarafından silindi” notuyla görülmeye başlandı.

Şirket yeni özellik ve iyileştirmeler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemede, uygulamanın iyileştirilmesine ek olarak bir de yeni özellik eklenecek. Bu özellik ise yöneticiler tarafından birden fazla grubu aynı anda ekleyebilecek.

Yöneticiler birden fazla grubu Community (Topluluk) adı altında daha bir büyük grupta toplayacak

WABetaInfo, iOS için WhatsApp'ın 22.4.0.75 beta sürümünde Community (topluluk) özelliği hakkında bir ekran görüntüsü paylaştı. Ayrıca WABetaInfo bu özelliği şöyle açıkladı;

Gruplarınızı tek bir çatı altında toplayın; işinizi kolaylaştırmak için yönettiğiniz grupları tek bir grup haline getirin.

Herkese aynı anda ulaşın; grubunuzdaki tüm üyelere bir grupta mesaj atın.

WhatsApp Communities (topluluklar), grup yöneticilerinin aplikasyonda tüm yönetici olduğu gruplarda daha çok yetki vermesi de kuvvetle muhtemel. geçtiğimiz Aralık ayında da WABetaInfo, WhatsApp topluluklarının nasıl çalışacağı hakkında bir detay daha paylaşmıştı. Bu detay ise; Topluluk gruplarında Topluluk simgesi için yöneticiler kendilerine özel bir simge koyma hakkına sahip olacak.

WhatsApp'ın yeni gelecek olan diğer özellikleri

Toplulukta, aynı normal bir grup sohbetinin adı ve bir açıklamaya yazabileceğiniz seçenekler olacak. Yöneticiler topluluk grubunun ve açıklamasını yazdıktan sonra, toplulukta en fazla 10 grubu bağlayabilecek. WhatsApp, bu topluluk özelliğini davet seçeneği ile çalıştırması kuvvetle muhtemel. Topluluk seçeneğinin WhatsApp tarafından ne zaman güncelleme olarak piyasaya süreceği hakkında henüz bir bilgi yok. Geldiğinde sizleri haberdar edeceğiz.