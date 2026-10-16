Windows 11'in Bellek Kullanımı İyileşiyor: 8 GB RAM'li Bilgisayarlara Destek

Microsoft, Windows 11'in bellek yönetimini ve tepki süresini iyileştiren yenilikler sunuyor. Özellikle 8 GB RAM'li bilgisayarları hedefleyen düzenlemeler, sistemin daha akıcı çalışmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Windows 11'in yavaş çalıştığından şikâyet edenler için Microsoft'tan iyi bir haber var. Şirket, işletim sisteminin belleği daha verimli kullanması ve günlük işlemlere daha hızlı yanıt vermesi için bir dizi iyileştirme hazırladı. Bazı işlemlerde yüzde 20'ye varan tepki süresi iyileşmesi bildirilirken özellikle 8 GB RAM veya daha az belleğe sahip bilgisayarların kaynakları daha verimli kullanması hedefleniyor.

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Yeni düzenlemeler yalnızca bellek kullanımına odaklanmıyor. Widget'ların ihtiyaç duyulmadığında yüklenmemesi gibi değişiklikler RAM tüketimini azaltırken Low Latency Profile adı verilen özellik, uygulamalar ve sistem menüleri açılırken işlemciyi kısa süreliğine hızlandırıyor. Peki bu değişiklikler bilgisayar kullanımında ne fark yaratacak?

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Widget'lar artık gereksiz yere RAM tüketmeyecek

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Windows 11'deki Widget'lar, 8 GB veya daha az RAM'e sahip bilgisayarlarda yalnızca panel açıldığında yükleniyor. Böylece arka planda sürekli çalışmaları önleniyor ve 200 MB'tan fazla RAM başka işlemler için boşta kalabiliyor.

Microsoft'un bellek yönetimindeki diğer iyileştirmeleri de sistemin etkin verileri RAM'de tutmasına yardımcı oluyor. Şirketin açıklamasına göre Windows 11, bazı durumlarda yavaş depolama birimlerine aktarmak yerine bellekte 2 GB'a kadar daha fazla etkin veri tutabiliyor. Bunun uygulamalar arasında geçiş yaparken ve birden fazla işlem yürütürken fayda sağlaması bekleniyor.

Uygulamalar ve menüler daha hızlı açılabilecek

Windows 11'in tepki süresini iyileştirmeyi amaçlayan Low Latency Profile özelliği de işlemciyi ihtiyaç duyulan anlarda kısa süreliğine daha yüksek frekanslarda çalıştırıyor. Böylece sistem, bir uygulamayı veya menüyü açarken işlemcinin hızlanmasını beklemek zorunda kalmıyor.

Testlerde Microsoft Edge ve Outlook gibi uygulamaların açılışında yüzde 40'a, Başlat menüsü ve sağ tık menüsü gibi arayüzlerde ise yüzde 70'e varan iyileşmeler bildirildi.

Her bilgisayarda aynı fark hissedilecek mi?

Bu iyileştirmelerden en çok, bellek kapasitesi sınırlı veya günlük işlemlerde gecikme yaşayan bilgisayarların yararlanması bekleniyor. Yine de RAM kullanımındaki düşüş, her uygulamanın daha hızlı açılacağı anlamına gelmiyor. Benzer şekilde, belirli işlemlerde ölçülen tepki süresi artışı da bilgisayarın genel performansının aynı oranda yükseleceğini göstermiyor.

Özetle Microsoft, yeni bir donanım almadan önce mevcut bilgisayardan daha iyi yararlanmayı sağlayacak değişikliklere odaklanıyor. Ancak sonuç, kullanılan donanıma ve güncellemenin ilgili cihaza hangi özelliklerle ulaştığına bağlı olacak.