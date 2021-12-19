Dev sosyal medya uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yeni güncelleme ile kullanıcılar yepyeni bir özellikle karşılaşacak.

WhatsApp’a geçtiğimiz günlerde sesli mesaj göndermeden önce dinleme özelliği gelmişti. Bir ses kaydı atmak için tekrar tekrar deneme yapmanın, uygunsuz bir ses kaydı atma stresinin önüne geçen yeni özellik pek çok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemede, uygulamanın iyileştirilmesine ek olarak bir de yeni özellik eklenecek. WhatsApp’a yakında gelecek özellik ile sohbet grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak.

Grup yöneticileri tüm mesajları silebilecek

Mesajlaşma, görüntülü ve sesli aramanın yanı sıra multimedya paylaşımına olanak sağlayan sosyal medya platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini arttırmak için yaptığı güncellemelerle sık sık gündeme geliyor. WhatsApp, Google Play Beta programı ile yeni bir güncelleme yaparak sürümünü 2.22.1.7’ye yükseltmeye hazırlanıyor.

Günümüzde çeşitli arkadaş grupları ya da akrabalarla toplu iletişim kurmanın en popüler yöntemlerinden biri şüphesiz ki WhatsApp sohbet grupları. Eğer siz de sohbet etmek, toplu iletişim kurmak ya da herhangi bir organizasyonu planlamak için hemen bir WhatsApp grubu kuranlardansanız, ilginizi çekebilecek yeni bir özellik geliyor. Bu güncelleme birlikte gelen yeni özellikle; WhatsApp’ta herhangi bir grup yöneticisiyseniz gruplarda yer alan herkes için herhangi bir mesaj silme yetkisine sahip olacaksınız.

Bu özellik sayesinde yöneticiler, gruba kişi ekleme/çıkarma, grubu silme gibi özelliklere ek olarak daha fazla “yönetme” şansına sahip olacak. Mesajları herkes için kimin sildiği ise “…….. adlı yönetici tarafından silindi” notuyla görülebilecek. Şirket yeni özellik ve iyileştirmeler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu yüzden yeni özellik şimdilik yalnızca Beta sürümünde karşımıza çıkıyor. Özelliğin, tüm kullanıcılar tarafından ne zaman erişilebileceği ise bilinmiyor.