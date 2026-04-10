Dikkati Elden Bırakmamak Gerek: En Yaygın Siber Dolandırıcılık Türleri

En yaygın siber dolandırıcılık türlerini bu içerikte bulabilirsiniz. Kimlik avı, sahte linkler, sosyal mühendislik ve mesaj yoluyla yapılan dolandırmaların nasıl çalıştığını anlatıyoruz.

Siber dolandırıcılık, internet kullanımının hayatın her noktasına girmesiyle birlikte daha görünür hale geldi. Günümüzde mesaj, e-posta, web siteleri, sosyal medya ve çevrim içi alışveriş platformları üzerinden yapılan birçok farklı yöntem var. Bu yöntemlerin bazıları oldukça basit görünürken bazıları teknik ve psikolojik detaylarla hazırlanır.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Dolandırıcılar, insanların merak ve güven duygusunu hedef alır. Bu nedenle siber dolandırıcılık yalnızca tek bir yöntemden ibaret değildir; farklı şekillerde karşımıza çıkabilir.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Siber dolandırıcılık neden bu kadar yaygın?

İnternet kullanımının artması, kişisel bilgilerle yapılan işlemlerin çoğalması ve her an çevrim içi olma hali, siber dolandırıcılığın yayılmasını kolaylaştırdı. Artık bankacılık işlemlerinden alışverişe kadar her şey telefonda veya bilgisayarda gerçekleşiyor. Bu durum dolandırıcılara fırsat yaratıyor. Çünkü dolandırıcıların bazı kullanıcıları kandırmak için sadece bir bağlantı veya ikna edici bir mesaj göndermeleri yeterli olabiliyor. Üstelik maliyetleri çok düşük. Tek bir mesaj yüzlerce, hatta binlerce kişiye aynı anda ulaşabiliyor.

Siber dolandırıcılık yöntemlerinin sayısı fazla olmasa bile uygulama biçimleri her geçen yıl çeşitleniyor. Kimlik avı, sahte siteler, sosyal mühendislik, mesaj dolandırıcılığı ve yatırım tuzakları gibi yöntemler farklı görünse de ortak bir noktaları var. Bu ortak nokta, karşı tarafın karar verme hızını manipüle etmek. Bir anda “hesabınız askıya alındı”, “ödül kazandınız” gibi iletiler görmek, çoğu kişide kısa süreli panik yaratabiliyor. Bu esnada yanlış bir tıklama yapılması dolandırıcıların amacına ulaşmasına yardımcı oluyor.

Kimlik avı ve sahte linkler en bilinen yöntem

Kimlik avı, siber dolandırıcılık denildiğinde birçok insanın aklına gelen ilk yöntemdir. Genellikle e-posta veya mesaj yoluyla gerçekleşir. Gönderilen linkler bankayı, kargo şirketini ya da tanınmış bir markayı taklit eder. Tasarım ve metinler, gerçek sitelere çok benzer. Kullanıcı hesap doğrulama veya kampanya görüntüleme amacıyla linke tıkladığında karşısına sahte bir form çıkar. Buraya girilen bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçer. Bu yöntem, teknik olmaktan çok ikna üzerine kuruludur.

Kimlik avı girişimleri bazen oldukça basit görünebilir ancak etkili olması için çok mükemmel olmaları gerekmez. Şüpheli bir mail, alelacele atılmış bir mesaj veya “kargonuz geri döndü” gibi uyarılar bile merak uyandırabilir. E-posta adresleri, telefon numaraları veya kullanıcı isimleri farklı kaynaklardan toplanabilir. Bu nedenle kimlik avı geniş kitlelere ulaşabilir ve hâlâ en sık kullanılan yöntemlerden biri olmaya devam eder.

Sosyal mühendislik: psikolojiyle kandırma

Sosyal mühendislik, siber dolandırıcılığın teknik kısımdan çok insan davranışlarını hedef alan yönüdür. Dolandırıcıların amacı, karşı tarafı gönüllü şekilde bilgi vermeye ikna etmektir. Bu durum bazen bir telefon aramasıyla, bazen bir mesajla, bazen de sosyal medya üzerinden gerçekleşir. Mesela bir kişi kendisini müşteri temsilcisi gibi tanıtabilir ve hesap doğrulama bahanesiyle kişisel bilgileri isteyebilir. Aslında ortada bir sistem arızası yoktur, sadece ikna edilmek istenen bir kullanıcı vardır.

Bu yöntem, insanların hızlı karar verme eğiliminden faydalanır. Kısa süreli panik, aceleyle yapılan işlemler ve güven arayışı dolandırıcıların işine yarar. Mesajların tonu çoğu zaman “acil”, “hemen doğrula”, “güvenlik uyarısı” gibi kelimeler içerir. Sosyal mühendislik, teknolojiyi değil insan psikolojisini kullanır. Bu yüzden sadece cihazları değil, davranış biçimlerini de etkiler. Bazı kullanıcılar daha önce hiç düşünmediği bilgileri paylaşabilir ve bunun bir tuzak olduğunu ancak çok sonradan fark edebilir.

Whatsapp ve mesaj yoluyla yapılan dolandırmalar

Son yıllarda en yaygın siber dolandırıcılık yöntemlerinden biri mesajlaşma uygulamalarıdır. WhatsApp, SMS ve benzeri platformlar üzerinden gönderilen iletiler, kurumsal bir ton kullanır. Kargo, banka veya teknik destek gibi görünen mesajlar, kullanıcının hızlıca tepki vermesini hedefler. Gönderilen bağlantılar çoğu zaman sahte bir siteye yönlendirir. Bazı mesajlarda ise karşı taraftan para isteme veya doğrulama kodu talebi bulunabilir. Bu yöntemin yaygın olması şaşırtıcı değil, çünkü herkes telefonunu gün içinde defalarca kontrol ediyor.

Mesajların bir kısmı gerçek kampanyalar ve duyurularla karıştığında ayırt etmek zorlaşabilir. Dolandırıcılar çoğu zaman profesyonelce hazırlanmış logolar ve şablonlar kullanır. Bu nedenle ilk bakışta gerçek gibi görünür. Hatta bazı kullanıcılar mesajları arkadaşlarından veya aile üyelerinden geldiğini düşünerek hızlı tepki verebilir. İletişim ne kadar kişisel görünürse ikna edilme ihtimali de o kadar artar.

Sahte yatırım teklifleri büyük kayba yol açabiliyor

Son dönemde giderek artan bir yöntem de yatırım dolandırıcılığıdır. “Hızlı kazanç”, “güvenli getiri” gibi cümlelerle başlayan bu girişimler, özellikle sosyal medya üzerinden yayılır. Bazı profiller, yüksek kazanç elde ettiğini gösteren görseller paylaşabilir veya referanslar sunabilir. Kullanıcılar başlangıçta küçük miktarla deneme yapmaya ikna edilir. Eğer para çekilebilirse güven oluşur ve daha büyük yatırımlar yapılır. Asıl kayıp genelde bu aşamada yaşanır.

Bu yöntem, sadece para kaybı açısından değil, psikolojik etkisi açısından da zorludur. Kimi kullanıcılar uzun süre iletişimde kalabilir ve dolandırıldığını aylar sonra fark edebilir. Gerçek olduğu hissi güçlendikçe karar verme süreci hızlanır. Yüksek getirili yatırım tekliflerinin hâlâ yaygın olması dolandırıcıların ne kadar ikna edici olabildiğini gösterir.

Çevrim İçi alışverişlerde güvenli kalmak

Çevrim içi alışveriş platformları artık günlük hayatın bir parçası. Bu nedenle siber dolandırıcılık yöntemleri bazen ürün satışı veya ödeme süreci üzerinden gerçekleşebilir. Sahte mağaza siteleri, indirim kuponları ve hızlı gönderim vaatleri kullanıcıları etkileyebilir. Kullanılan görseller gerçek mağazalara çok benzeyebilir. Ödeme ekranlarında ise kişisel bilgiler istenir. Ödeme adımı güvenlik açısından kritik noktadır, çünkü hatalı bir giriş büyük sorunlara yol açabilir.

Bazı kullanıcılar alışverişin güvenli olduğuna inanarak kart bilgilerini paylaşabilir. Ürün hiç gönderilmeyebilir veya düşük kaliteyle karşılaşılabilir. Alışveriş sürecinde yaşanan sorunlar yalnızca para kaybı değil, kişisel veri riski de taşır. Dolandırıcılar yalnızca ödeme almaya çalışmaz, aynı zamanda kart bilgilerini de hedef alabilir. Bu nedenle çevrim içi alışverişte sadece bilinen ve güvenilir platformların tercih edilmesi, en yaygın önerilerden biridir.

Banka bilgileri nasıl hedef hâline geliyor?

Siber dolandırıcılık söz konusu olduğunda banka bilgileri en değerli hedeflerden biridir. Kart numaraları, doğrulama kodları ve mobil bankacılık erişimleri çoğu yöntemin odak noktasıdır. Dolandırıcılar kimi zaman bankayı taklit eden mesajlar kullanır. “Hesabınız askıya alındı”, “şüpheli işlem tespit edildi” gibi ifadeler, kullanıcıda acil karar verme hissi yaratır. Böyle bir mesajla karşılaşan kişiler paniğe kapılabilir.

Sahte banka iletilerinin bazılarının gerçek müşteri temsilcisi konuşmalarına çok benzer olur. Güvenlik ekiplerinin adı kullanılır, kurumsal üslup taklit edilir. Dolandırıcıların amacı, karşı tarafın doğru olduğunu düşündüğü bir bilgiyi kendisi vermesidir. Banka bilgileri güvenlik açısından kritik olduğu için çoğu kullanıcı temkinlidir. Ancak hızlı karar verme baskısı, bazen bu temkini gölgeler. Bu nedenle banka bilgileri her zaman siber dolandırıcılık yöntemlerinin merkezindedir.

Siber dolandırıcılık tamamen ortadan kalkmayabilir, çünkü yöntemler teknolojiyle birlikte şekil değiştiriyor. Ancak bu yöntemlerin nasıl çalıştığını bilmek, günlük kullanımda riskleri azaltabilir. Küçük bir şüphe bile bazen büyük bir fark yaratır. Eğer bu yöntemlerle daha önce karşılaştıysanız, hangi durumda olduğunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Benzer deneyimler, başka kullanıcıların dikkat etmesine yardımcı olabilir.