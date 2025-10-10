Yapay zekanın inanılmaz hızlı gelişimi: Will Smith'in spagetti videosu Grok Imagine 0.9 ile yeniden oluşturuldu

AI gelişimini gösteren karşılaştırma videosu, Will Smith’in spagetti yediği efsane yapay zekâ demosunu temel alıyor. Yeni model bu ikonik sahneyi ciddi şekilde aşıyor.

2022’de viral olan “Will Smith spagetti yiyor” videosu, yapay zekânın o dönemdeki sınırlı görsel üretim kapasitesini gösteren en ünlü örneklerden biriydi. AI modelleri, bu sahnede Will Smith’e benzeyen ama grotesk ifadeli bir figürü çarpık spagetti telleriyle birleştirerek hatalarla dolu bir görsel üretmişti.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, bu sahnenin güncel modellerle nasıl daha az kusurlu şekilde üretilebildiğini gösteriyor. Modelscope ile Grok Imagine 0.9 karşılaştırmasında, aynı spagetti yeme sahnesi kullanılıyor. Ama bu kez sonuç bambaşka: Grok Imagine neredeyse kusursuz, gerçekçi, detaylı ve estetik bir sahne sunuyor.

2.5 years of AI progress



Modelscope (left)

Grok Imagine 0.9 (right) pic.twitter.com/D4rXnkGJXx — Min Choi (@minchoi) October 8, 2025

Bu video, AI dünyasında “benchmark” kabul edilen bu ikonik sahnenin artık geride bırakıldığını net şekilde ortaya koyuyor. Görsel bozulmaların yerini gerçekçiliğe bıraktığı bu örnek, AI’ın nereden nereye geldiğini çarpıcı biçimde özetliyor.