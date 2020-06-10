Microsoft, Windows 10 2004 için yeni bir güncelleme yayınladı. "KB4557957" koduyla yayınlanan güncelleme, Windows 10 2004'le gelen sorunları genel anlamda düzeltiyor. Herhangi bir Windows 10 yeniliğinin bulunmadığı güncelleme, Windows Update ve Microsoft'un internet sitesi üzerinden indirilebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce Windows 10 2004 güncellemesini kullanıcılarla buluşturan Microsoft, şimdi yeni bir Windows 10 güncellemesi daha yayınladı. "KB4557957" olarak kodlanan güncelleme, Windows 10 2004 sürümünde yer alan pek çok sorunu gidermeye odaklanıyor.

Microsoft'un Windows 10 kullanıcıları için yayınladığı son güncelleme sonrasında Windows 10 sürümü "Build 19041.329" olarak değişiyor ve Microsoft, bu güncellemenin Windows 10 2004'ten sonra ortaya çıkan sorunları genel anlamda düzelttiğini iddia ediyor. Ancak son güncellemenin ne kadar başarılı olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı KB4557957 güncellemesine hem Windows Update hem de Microsoft'un internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Eğer bilgisayarınızda Windows 10 2004 sürümünü kullanıyorsanız, Windows Update'i kullanarak KB4557957 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi Microsoft'un internet sitesinden indirmek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanmanız yeterli.

Windows 10 KB4557957 güncellemesi neler getiriyor?

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre KB4557957 kodlu güncelleme; Edge, Internet Explorer ve Office gibi temel Microsoft bileşenlerine çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca Microsoft'un Cortana da önemli iyileştirme ve düzeltmeler alıyor.

Microsoft ayrıca, KB4557957 kodlu güncellemenin harici aygıtların güvenliğini artırdığını söylüyor. Yapılan açıklamalara göre Windows 10, son güncellemeyle klavye, fare ve oyun denetleyicisi gibi harici aygıtların güvenliğini artırmış olacak. Ayrıca Windows 10'da keşfedilen yeni güvenlik sorunları da KB4557957 güncellemesiyle genel anlamda çözülüyor.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına sunduğu güncellemelerle genelde eleştirilerin odak noktası haline geliyor. Çünkü şirket, kullanıcılara sunduğu her yeni güncellemede yeni sorunlar ortaya çıkarıyor ve hal böyle olunca da tüketicilerin tepkisiyle karşılaşıyor. Son güncellemede şu ana kadar rapor edilen bir sorun yok ancak yine de önümüzdeki günlerde, KB4557957 kodlu güncellemenin neden olduğu sorunların konuşulduğunu görebiliriz.

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