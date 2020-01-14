Eğer bir Microsoft yazılımı için lisans satın almayı düşünüyorsanız, ilginizi çekecek bir kampanya ile karşınızda olduğumuzu söyleyebiliriz. Kampanya, Windows 7 için destek sona ererken yeni bilgisayarınız için lisans satın almak veya mevcut bilgisayarlarınızdaki yazılımı yükseltmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Her iki durum için de bu fırsatlara göz atmaya değer.
Allgamekey.com Windows 7 için desteğin kesilmesine seyirci kalmadı ve Microsoft'un en popüler yazılımlarında inanılmaz fırsatlar sunan Mega Yeni Yıl Promosyon Kampanyası'nı başlattı: Bugünden başlayarak Ocak 2020'nin sonuna kadar tüm Yazılım Ürünlerinde sürecek.
Yeni Yıl Yazılım Fırsatları: Microsoft yazılımlarında EKSTRA %35 İNDİRİM!
Allgamekey.com, tüm Microsoft yazılım ürünlerinde %35 ek indirim sunuyor. AGKN35 indirim kodunu istediğiniz ürüne uygulayın ve en popüler Microsoft yazılımlarına aşağıdaki fiyatlarla erişin:
- Windows 10 Professional (1PC): €8.83
- Windows 10 Home (1PC): €9.55
- Windows 10 Pro Professional (2 PC): €14.88
- Windows 10 Pro Professional (5 PC): €29.24
- Office 2016 Professional Plus (1PC): €21.31
- Office 2019 Professional Plus (1PC): €40.09
- Windows 10 Professional + Office 2016 Pro: €25.08
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro: €24.04
- Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro: €45.07
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro: €40.29
- Microsoft Office 365 Professional Plus (1PC): €14.90
Bu teklifler sadece sınırlı bir süre için stoklarla sınırlı. Bu nedenle eğer yukarıdaki Microsoft yazılımlarından birine ihtiyaç duyuyorsanız bir an önce kampanyadan faydalanmanızda yarar var.
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