Windows 11'in Son Güncellemesi Saç Baş Yolduruyor: Bilgisayarınızı Hiç Kapatamayabilirsiniz!

Windows 11'e bu ay gelen yeni bir güncelleme, birçok bilgisayarın kapanmasını ve uykuya alınmasını engelliyor.

Microsoft’un bu ay yayınladığı yeni Windows 11 güvenlik güncellemesi, kullanıcıları şaşkına çeviren ciddi sorunlarla gündemde.

Güvenliği artırmak için dağıtılan KB5073455 numaralı güncelleme, bazı Windows 11 bilgisayarların kapanmasını ve uykuya alınmasını engelliyor.

Bilgisayarlar kapanmıyor ve yeniden başlıyor

Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, “Kapat” ve “Hazırda Beklet” seçeneğine bastıklarında bilgisayarlarının kapanmak yerine yeniden başladığını bildiriyor.

Microsoft, sorunu doğruladı ve hatanın yalnızca Windows 11 Enterprise ve IoT sürümlerinde, ayrıca Güvenli Başlatma özelliği açık olan cihazlarda görüldüğünü açıkladı.

Geçici çözüm var ama...

Kalıcı bir düzeltme gelene kadar Microsoft, geçici bir çözüm öneriyor. Bilgisayarı kapatmak için:

Başlat menüsüne cmd yazın ve Enter’a basın

Komut İstemi’ne shutdown /s /t 0 yazıp Enter’a basın

Bu yöntem, güç tuşuna basılı tutarak yapılan “zorla kapatma”ya göre daha güvenli ancak hazırda bekletme için henüz kesin bir çözüm yok.

“Eski Windows günlerini özledik”

Son dönemde Windows’ta artan hatalar, kullanıcıların tepkisini çekiyor. Pek çok kişi, Windows 7 döneminde bu kadar yaygın sorunlar yaşanmadığını söylüyor. Hatta bazı kullanıcılar, Microsoft’un yazılım geliştirmede Copilot gibi yapay zekâ araçlarını kullanmasının bu sorunlara yol açtığını öne sürüyor.

Microsoft ise tüm bu hataların farkında olduğunu ve yakın zamanda yeni bir güncellemeyle bu sorunların önüne geçeceğini belirtiyor. O zamana kadar, son gelen güncellemeleri yüklemek istemeyebilirsiniz.