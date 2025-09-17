Tümü Webekno
Mac'lerin En Sevilen Özelliklerinden Biri Windows'a Geliyor

Google, Windows cihazlara yepyeni bir arama uygulaması getiriyor. Mac'in Spotlight'ına benzeyecek bu uygulama, bilgisayardaki dosyaları bulmadan internetten arama yapmaya kadar birçok işleve sahip olacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Mac modellerinin en sevilen özelliklerinden biri şüphesiz Spotlight’tır. Bu özellik, bir sistem çapında arama yapma aracıdır ve bilgisayarınızda ne ararsanız hızlı bir şekilde bulmanızın yanı sıra internetten arama yapmanıza imkân tanır. Şimdi gelen bir açıklama ise Google’dan benzer bir hamle geleceğini gösteriyor.

Dün paylaşılan bir blog gönderisine göre Google, Windows bilgisayarlar için yepyeni bir arama uygulaması test etmeye başladı. Şu anda Search Labs üzerinden yeni bir deney olarak çıkan bu uygulama, kullanıcıları çok sevindirecek.

Spotlight’a benzer olacak

1

Google’ın yeni Windows arama uygulaması, tıpkı Mac modellerinin Spotlight özelliğine benzer işleve sahip olacak. Spotlight’ın kısayoluna benzeyen “Alt+Boşluk” kombinasyonuyla Windows kullanıcıları Google’ın arama uygulamasına ulaşabilecek. Buradan karşılarına bir Google arama çubuğu çıkacak.

Direkt masaüstünden açtığını bu arama uygulaması, bilgisayarınızdaki yerel dosyalardan Google Drive’ınıza kadar her şeye ulaşmanızı sağlayacak. Aynı zamanda internetten arama da yapabileceksiniz. Google Arama’nın tüm özellikleri burada da sunuluyor. Lens ile görsel arama yapma, yapay zekâ modu ile yapay zekâ sonuçları alma gibi işlevler var.

2

Kısacası direkt Google Arama’yı masaüstünüze getirerek hızlıca aramalar yapmanızı sağlıyor. Yeni uygulama, Chrome benzeeri bir şekilde cihazlara kurulabilecek ve Windows 10 üzeri bilgisayarlarda çalışacak. Şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağını bilmiyoruz.

