World of Tanks, oyuna yeni başlayacaklar için kaçırılmayacak hediyeler duyurdu

World of Tanks, oyuna yeni başlayacaklara normalde haftalar sürecek bir çabanın karşılığı olan 10. seviye tankı ücretsiz veriyor. Ancak hediye sınırlı süreyle geçerli.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

World of Tanks, “Destansı Bir Teşekkür” etkinliği kapsamında oyuna yeni katılan oyunculara Seviye 10’a kadar uzanan bir tank hattını tamamen ücretsiz veriyor. Bu hattı elde etmek, normalde haftalarca süren oyun süresi ve emek gerektiriyor.

Yeni oyuncular, oyuna giriş yaptıktan sonra belirli bir ülkenin Teknoloji Ağacı’ndan bir tank hattı seçebiliyor. Seviye 6’dan başlayarak Seviye 10’a kadar olan tüm araçlar, oyun içi krediler ve mürettebat dahil şekilde hediye ediliyor.

Kampanya, sadece kısa süreliğine geçerli ve tek seferlik. Bu yüzden yeni başlamayı düşünenler için bulunmaz bir fırsat. Ayrıca, 2.0 güncellemesiyle gelen önceki hediye paketi de yeniden erişime açılmış durumda.

