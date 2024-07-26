X'in, sohbet botu Grok'u eğitirken habersiz kullanıcı gönderilerini ve etkileşimlerini kullandığı keşfedildi. Buna izin veren ayar, herkeste varsayılan olarak aktif edilmiş. Biz de nasıl kapatacağınızı anlattık.

Elon Musk yönetimindeki X, yakın zamanda Grok sohbet botunu kullanıma sunmuştu. Ücretli, yani Premium abonelere özel olarak çıkış yapan bu yapay zekâ aracı, ChatGPT benzeri bir işleve sahipti ve istediğiniz soruyu yanıtlayabiliyordu.

Ancak bugün Grok’la ilgili kullanıcıları rahatsız eden bir gelişme yaşandı. X’in, Grok’u eğitmek için sessiz sedasız kullanıcıların verilerini kullandığı ortaya çıktı.

Kullanıcı gönderileri ve Grok ile olan etkileşimler, sohbet botunu eğitmek için kullanılıyormuş

Gelen bilgilere göre X, kullanıcılar farkında olmadan onların gönderilerini ve Grok ile olan etkileşimlerini topluyormuş. Bu verileri de pek başarılı olmayan sohbet botunu eğitmek için kullanıyormuş.

Kısa sürede gündem olan bu durum, kullanıcılar tarafından platformun ayarlarında fark edildi. Şirket, Grok’u eğitmek için verilerin kullanılmasına izin veren bir kısmı “Gizlilik ve Güvenlik” ayarlarına eklemiş. Üstelik bunu varsayılan olarak aktif yapmış. Yani kullanıcılara sorulmadan gönderilerin ve etkileşimin toplanmasına izin verilmiş.

Neyse ki bu kısmı devre dışı bırakmak mümkün. Yani isterseniz kapatabiliyorsunuz. Zaten X de gelen tepkilerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapıp verileri toplamanın kullanıcıya bağlı olduğunu belirtmiş. Ancak en başta varsayılan olarak açık yapması gerçekten büyük bir merak konusu.

X’in Grok için verilerinizi kullanmasını nasıl engellersiniz?

Adım#1: X’in web sürümünü açın.

X’in web sürümünü açın. Adım#2: Ayarlar’a gidin.

Ayarlar’a gidin. Adım#3: “Gizlilik ve Güvenlik” kısmına basın.

“Gizlilik ve Güvenlik” kısmına basın. Adım#4: “Veri paylaşımı ve kişiselleştirme” bölümünden “Grok”a girin.

“Veri paylaşımı ve kişiselleştirme” bölümünden “Grok”a girin. Adım#5: “Gönderilerinin yanı sıra Grok ile etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının eğitim ve ince ayar için kullanılmasına izin ver” ayarını kapatın.

İsterseniz direkt olarak buradaki bağlantı üzerinden de ayara ulaşabilirsiniz. Ayarı sadece X’in web sürümünde kapatabildiğinizi belirtelim. Yani mobilde yok. Şirket, yakında mobile de geleceğini söylüyor.