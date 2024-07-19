YouTube'da sansürsüz emzirme odaklı videolar paylaşan bir kanal sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, YouTube'un nasıl bu tarz videolara izin verdiğini sorguladı. Kanalın daha dün açıldığı görülürken bir günde 600 bini aşkın izlenme alması dikkat çekti. Videoları çeken kadının ise OnlyFans içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler video platformu YouTube’da birçok farklı kategorilerden milyarlarca video bulunuyor. Tabii ki şirketin de uygunsuz videoların önüne geçmek için politikaları var. Çıplaklık içeren içerikler de bunlar arasında. Çoğu çıplaklık içeren videonun platformda yer alması yasak. Ancak bazı istisnalar mevcut.

Bu istisnalardan biri bugün X kullanıcıları tarafından fark edildi ve kısa sürede gündem oldu. Sierra Education isimli bir kanalın paylaştığı sansürsüz videolar, kullanıcıların dikkatini çekti.

Kanaldaki videoların sansürsüz olması kullanıcıların dikkatini çekti:

Kanalda şimdiye kadar üç adet video paylaşıldığını görebiliyoruz. Bu videoların hepsi emzirme odaklı videolar. Kanalın sahibi kadın, videoların hepsinde oyuncak bir bebek kullanarak izleyenlere emzirme eğitimi veriyor ve göğüs kısmı sansürsüz bir şekilde gösteriliyor.

Sierra Education kanalının detaylarına baktığımızda ise çok yeni kurulmuş bir kanal olduğunu görebiliyoruz. Öyle ki hakkındaki bilgi kısmına göre 18 Temmuz 2024 tarihinde, yani dün kurulmuş. Bir günde de 600 bini aşkın izlenme almayı başarmış.

Zaten X’te birden popüler olmasının izlenme sayılarının bu kadar artmasını sağladığını tahmin etmek zor değil. Binlerce kullanıcı, YouTube’un bu tarz bir içeriğe nasıl izin verdiğini sorguluyor. Gündem olan kanala buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

YouTube, bu tarz içeriklere izin veriyor mu?

Başta da söylediğimiz gibi çıplaklık içeren videoların çok büyük bir bölümü YouTube’da yasak. Bunlar şirket tarafından “cinsel tatmin amacı güden, uygunsuz, pornografik” içerikler olarak nitelendiriliyor. Platform, bu videoların paylaşılması durumunda kaldırılabileceğini ve hatta kanalın kapatılabileceğini söylüyor.

Ancak emzirme gibi “eğitim ve sağlık odaklı” olarak nitelendirilen videolar buna dahil değil. Çok uzun süredir eğitim amaçlı çıplaklık içeren videolara platformda izin var. Şu an binlerce eğitim veya sağlık kategorisinde sansürsüz YouTube videosuna ulaşmanız mümkün. Hatta Kasım 2023’te bu tarz emzirme gibi videoları üretenlerin para kazanmasının bile önü açılmıştı. Yani yeni bir durum yok.

Sierra Education’ın gerçekten de eğitim amaçlı bir kanal mı olduğu yoksa abone ve izlenme toplamak için bir kanal mı olduğu belli değildi. Her videonun en başında eğitim amaçlı olduğuna dair bilgi geçilmesine rağmen ancak birçok kullanıcı durumun böyle olduğunu düşünmüyordu. Nitekim ortaya çıkan bilgiler haklı olduklarını gösterdi.

Kanalın sahibi OnlyFans'te içerik üreticisi çıktı:

Sierra Education isimli kadının X hesabı, videoların eğitim amaçlı olmadığını gözler önüne serdi. Öyle ki paylaşımlarında kadının OnlyFans'te içerik ürettiği görüldü. Muhtemelen YouTube kanalı da OnlyFans hesabının reklamını yapmak için açıldı. YouTube’dan konu hakkında şimdilik bir hamle gelmediğini ekleyelim. Uygunsuz içeriklerle dolu olduğu için kadının X hesabını sizlerle paylaşmıyoruz.